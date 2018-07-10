Işıl Reçber: Sakin olun hanımlar

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bodrum Cennet Koyu’ndaki evlerinde tatilini sürdüren Işıl Reçber, magazin muhabirlerine bikinili yakalanmamak için tedbirli davranıyordu

Ancak bu kez bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaştığı bikinili pozları üzerinden ilginç yorumlar alan Işıl Reçber, bunların pek çoğunun kıskançlık içerdiğini ima ederek Instagram hesabından şöyle bir açıklama yaptı:

'NEDEN KIZIYORSUNUZ Kİ?'

“Sakin olun hanımlar bütün kış diyet yap, 13 yaşından beri spor yap e bi zahmet neden kızıyorsunuz ki sahte hesaplara kadar başvurmanın anlamı nedir?”

