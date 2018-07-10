MAGAZİN

Işıl Reçber: Sakin olun hanımlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2018 10:51 | Son Güncelleme

Kızının mezuniyet töreni sonrasında ailesiyle tatile çıkan Işıl Reçber bikinili sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyaya damgasını vurdu

Işıl Reçber: Sakin olun hanımlar

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bodrum Cennet Koyu’ndaki evlerinde tatilini sürdüren Işıl Reçber, magazin muhabirlerine bikinili yakalanmamak için tedbirli davranıyordu

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Ancak bu kez bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Paylaştığı bikinili pozları üzerinden ilginç yorumlar alan Işıl Reçber, bunların pek çoğunun kıskançlık içerdiğini ima ederek Instagram hesabından şöyle bir açıklama yaptı:

'NEDEN KIZIYORSUNUZ Kİ?'

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“Sakin olun hanımlar bütün kış diyet yap, 13 yaşından beri spor yap e bi zahmet neden kızıyorsunuz ki sahte hesaplara kadar başvurmanın anlamı nedir?”

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Anahtar Kelimeler:
Işıl Reçber bikinili

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