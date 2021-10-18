Işıl Yücesoy: İki kare arası tam 40 yıl!

"Unutursam Fısılda", "Aşk ve Mavi", "Prensesin Uykusu" ve "Güz Yangını" gibi birçok projede rol alan Işıl Yücesoy (76), nostaljik bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, 40 yıl önce çekilen gençlik fotoğrafını ve şimdiki halini paylaştı.

"İKİ KARE ARASI TAM 40 YIL!"

Eski günleri yad eden Yücesoy, gönderisine, "İki kare arası tam 40 yıl... 1981-2021... Fark etmeden benzer pozu vermişim... Ne çok anı, ne çok yaşanmışlık... Her anına bin şükür..." notunu düştü. Takipçileri ise Işıl Yücesoy'a, "Gözler her yaşta 10 numara..." ve "Hiç değişmemişsiniz." şeklinde yorumlarda bulundu.

