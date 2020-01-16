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  4. Işın Karaca'dan olay Tuğrul Odabaş açıklaması! '12 atı ona hibe ettim'

Işın Karaca'dan olay Tuğrul Odabaş açıklaması! '12 atı ona hibe ettim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:04 | Son Güncelleme

Işın Karaca, boşandığı eşi Tuğrul Odabaş hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Karaca eşinin protokülü bozduğunu açıkladı. Karaca imzaladıkları boşanma protokolü ile Odabaş'a 12 at hibe etmiş.

Işın Karaca'dan olay Tuğrul Odabaş açıklaması! '12 atı ona hibe ettim'

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz Kasım ayında 3 yıldır evli olduğu Tuğrul Odabaş ile tek celsede boşandı. Odabaş ile 12 maddelik bir boşanma protokolü imzalayan Karaca, eski eşinin tüm masraflarını karşıladığını ve atlara bakmak dışında hiç çalışmadığını söyledi.

Şarkıcı Işın Karaca, Tuğrul Odabaş’tan boşanmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2. Sayfa’ya katılan Karaca, "12 maddelik boşanma protokolü yaptık. 12 atı ona hibe ettim. Atların aylık 25 bin liralık masraflarını da karşılıyordum. SGK prim borcundan faturalarına kadar her şeyi ödüyordum. Boşanma sonrası konuşma yasağını ihlal etti, artık hiçbir şeyi ödemiyorum" dedi.

"Atlar dışında bir işi yok" diyen Karaca konuşmasına şöyle devam etti: "Evin bütün ihtiyaçlarını da ben karşılıyordum. Onun tek görevi Mia ile ilgilenmekti. Bir süre sonra kabuk bağlıyorsun. Kabuk bağlamak ne kadar tehlikeli biliyor musun? 'Seni seviyorum' demekle, sevmek mi olur?"

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