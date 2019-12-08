Işın Karaca'dan Sedat Doğan açıklaması

Işın Karaca'nın kısa bir süre önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ilk eşi Sedat Doğan, bir süredir Brezilya'daydı. Karaca'nın ikinci eşi Tuğrul Odabaş'ı tehdit eden Doğan, 2,5 yıl aranın ardından Türkiye'ye döndü. Havalimanında gözaltına alınan Sedat Doğan'ın ilk sözleri ise “Kızım Mia için geldim” oldu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Işın Karaca, Intagram'dan şu açıklamayı yaptı:

"Bugüne dek hep susmayı tercih ettim ancak benim de bir sınırım var! bana ve öncelikle evladıma yönelik eylemler nedeniyle cevap hakkımdan ziyade bilgi verme hakkımı kullanıyorum.

Mia’nın biyolojik babası.....

Sanki hiç birimiz geçmişi bilmiyoruz gibi ülkemize sanki bir kahramanmış gibi giriş yaptı ve gözaltına alındı ! Tabi ki ifadesini verip serbest kalabilir sonunda her zaman olduğu gibi Yüce Yargı kararını verir.

Kısaca, basına arkadaşım diye dün hava alanında tanıttığı beyefendi bir polis memuru!!

Algılarınız karışmasın diye bunu yazıyorum!

Bu şahıs 2 buçuk senedir ülkemiz de yok!

Peki o yokken mı açtım ben bu davaları?

Hayır! bu davalar tam 6 yıldır devam ediyor!

6 senedir bu şahsın kızım ile bir alakası yoktur!

Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri Mia’nın soy ismini neden mi değiştirdi!

Çünkü hiç bir kimse, annesi babası dahil, bir çocuğun haklarını ihlal edemez!

yüzünü yere düşüremez!

Kimse bir çocuğun geleceğini karartamaz!

Bunu ben değil, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve Mahkemeleri karar verdi! Ve hiç bir insan hukuktan üstün değildir!