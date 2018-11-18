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Işın Karaca-İrem Derici polemiğine Esin Övet de dahil oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.11.2018 09:24 | Son Güncelleme

Işın Karaca geçtiğimiz günlerde İrem Derici için şoke eden iddialarda bulunmuştu! O kavgaya Habertürk yazarı Esin Övet de dahil oldu

Işın Karaca-İrem Derici polemiğine Esin Övet de dahil oldu

Şarkıcı Işın Karaca, katıldığı magazin programında "İrem Derici biz daha boşanmadan eski eşim Sedat'a evlenme teklifi etti" açıklamasıyla magazin gündemine damga vurmuştu.

Işın Karaca: İrem Derici biz evliyken Sedat'a evlilik teklif ettiIşın Karaca: İrem Derici biz evliyken Sedat'a evlilik teklif etti

5 yıl sonra açıklamalarda bulunan Karaca, Sedat Doğan'la İrem Derici'nin ilişkisi olduğunu söyledi. İrem Derici çıkan haberlerden sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları reddetti.

"BENİ BİRİLERİYLE KARIŞTIRMIŞ"

İrem Derici'nin "Beni birileri kendisiyle karıştırmış" açıklaması akıllara Sedat Doğan'ın eski eşi Esin Övet'i getirdi.

2009 yılında Sedat Doğan'dan boşanan Esin Övet, paylaşımıyla polemiğe dahil oldu.

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Övet, "Tencere dibin kara, seninki benden kara" diye güzel bir atasözü var. Nedense bayılırım. Aklıma geldi. Öylesine" notuyla imalı paylaşım yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca-İrem Derici Esin Övet

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