Işın Karaca-İrem Derici polemiğine Esin Övet de dahil oldu

Şarkıcı Işın Karaca, katıldığı magazin programında "İrem Derici biz daha boşanmadan eski eşim Sedat'a evlenme teklifi etti" açıklamasıyla magazin gündemine damga vurmuştu.

5 yıl sonra açıklamalarda bulunan Karaca, Sedat Doğan'la İrem Derici'nin ilişkisi olduğunu söyledi. İrem Derici çıkan haberlerden sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları reddetti.

"BENİ BİRİLERİYLE KARIŞTIRMIŞ"

İrem Derici'nin "Beni birileri kendisiyle karıştırmış" açıklaması akıllara Sedat Doğan'ın eski eşi Esin Övet'i getirdi.

2009 yılında Sedat Doğan'dan boşanan Esin Övet, paylaşımıyla polemiğe dahil oldu.

Övet, "Tencere dibin kara, seninki benden kara" diye güzel bir atasözü var. Nedense bayılırım. Aklıma geldi. Öylesine" notuyla imalı paylaşım yaptı.

