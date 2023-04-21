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Işın Karaca İstanbul'u terk etti! "Tekrar dönmem"

21.04.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Işın Karaca, son dönemde sahne kıyafetleri nedeniyle Gülşen'i hedef almasıyla gündeme geliyordu. Bir süredir gözlerden uzak olan Işın Karaca Boğaz'da görüntülendi. İstanbul'u terk eden şarkıcı "Tekrar dönmem" dedi.

Işın Karaca İstanbul'u terk etti! "Tekrar dönmem"

Yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelen Işın Karaca müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile önceki gün Baltalimanı'nda bir kahvaltıcıda görüntülendi.

Geçtiğimiz yıllarda şehir hayatından uzaklaşarak İzmir Urla'ya yerleşen şarkıcı bu konuda da konuştu.

Işın Karaca, 2. Sayfa'nın haberine göre; "Urla'ya ilk yerleştiğimde sanatçı arkadaşlarım ve çevremden çoğu kişi 'Orada ne işin var!' diyerek bu kararımı garipsemişti ama şimdi hepsi 'İyi ki gitmişsin!' diyorlar. Çoğu arkadaşım şehir hayatından çok şikayetçi. Ben de İstanbul’a tekrar yerleşmeyi düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.

Ekran Alıntısı

Ünlü isimlerin bazıları Kahramanmaraş depremi sonrası olası İstanbul depremi sebebiyle İstanbul'u terk etmeye çalışıyordu.

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