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Işın Karaca Sedat Doğan hakkında son kez konuştu!

MAGAZİN HABERLERİ | 07.01.2018 14:23 | Son Güncelleme 3 saat önce

Şarkıcı Işın Karaca, adı uyuşturucu, dolandırıcılık ve hırsızlık haberleriyle gündeme gelen, Brezilya'da hapse giren eski eşi ve kızı Mia'nın babası hakkında konuştu.

Işın Karaca Sedat Doğan hakkında son kez konuştu!

Gazeteci Esin Övet ve Işın Karaca ile yaptığı evliliklerle tanınan, sonrasında fotoğrafçılığa ve yönetmenliğe soyunan, adının dolandırıcılık olaylarına karışması sonrasında da hakkında suç duyuruları yapılan Sedat Doğan, Brezilya’ya kaçmıştı.

Uyuşturucu kullanan Doğan, Brezilya’da kredi kartı hırsızlığı yaparken yakalanınca bir kez daha gündeme gelmiş, ailesinin tüm çabalarına karşın Türkiye’ye dönmemişti. Ailesi tarafından defalarca bileti temin edilen ancak ülkeye dönmeyen Sedat Doğan’ın yaşadıklarına yönelik eski eşi Işın Karaca ilk kez net ifadelerle konuştu.

Karaca, kızı Mia’nın babası olan Sedat Doğan’dan 2013 yılında boşanmıştı. Radyo Trafik Marmara’da konuk olduğu programda Karaca, “Allah Sedat’ın anne ve babasına sabır versin. Umarım evlatlarını oradan kurtarırlar. Kızım Mia’nın aklı her şeye eriyor. Durumu pedagog eşliğinde anlatıyoruz. Sedat bir gün düzelirse kızıyla seve seve görüştürürüm” dedi.

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Işın Karaca sedat doğan

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