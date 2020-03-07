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Işın Karaca sevgilisini öpmelere doyamadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 13:27 | Son Güncelleme

Kendisinden 18 yaş küçük müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Işın Karaca, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekanda 46'ncı yaşını kutladı.

Işın Karaca sevgilisini öpmelere doyamadı!

şın Karaca'yı yaş günü kutlamasında, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve dostları Demet Akalın, Fettah Can-Cansu Kurtçu çifti yalnız bırakmadı. Milliyet'in haberine göre; Doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra sevgilisini öpen ünlü şarkıcı, "Çok mutluyum, huzurluyum" dedi.

EVLİLİK MESAJI

Demet Akalın ise meslektaşı Karaca'ya evlilik mesajı yolladı. Akalın, "Vallahi pasta da bu geceki organizasyon da nişan gibi oldu. Güzel haberlerinizi bekliyoruz" dedi.

Üç yılık eşi Tuğrul Odabaş'tan sürpriz şekilde tek celsede boşanan Karaca, kısa süre sonra 1992 doğumlu müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkinin duyulmasıyla Karaca hakkında "Eski eşini aldattı” şeklinde haberler çıkmıştı. Bu haberleri affetmeyen ünlü şarkıcı, bu haberler için yargıya başvurmuştu. (Gecce)

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Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca, doğum günü,

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