Işın Karaca'dan Mia yanıtı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarda çocuklarının üzerine ne kadar titrediğini her fırsatta gösteren Işın Karaca bir takipçisinden gelen soruyu yanıtsız bırakmadı. Kızının ve büyük oğlunun fotoğrafını hesabından, [![](https://imgrosetta.mynet.com/file/10534635/640xauto.jpg)](#) “Allah’ın bize verdiği en büyük emanet: Evlat…. 5 sene önceki bu anı ile uyandım bugün… Mia-Erda-Morf 3lüsü…” notuyla paylaştı. Karaca fotoğrafa gelen çok sayıda yoruma teşekkürlerini iletirken içlerinden bir tanesine de cevap verdi. Kızı Mia’nın neden babasının soyadını kullanmadığına dair bir soruyla karşılaşan Karaca’nın cevabı “Mahkeme kararı” şeklinde oldu. [![](https://imgrosetta.mynet.com/file/10534636/640xauto.jpg)](#)