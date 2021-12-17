Isırgan otu çorbası nasıl yapılır? İşte ısırgan otu çorbası tarifi ve malzemeleri...

Ilırgan otu çorbasını daha kısa sürede hazırlamak için önceden ısıtılan buğdayı düdüklü tencerede de pişirin. Yumurtalı ve yoğurtlu terbiye karışımını çorbanın suyuna ılıştıra ılıştıra katın ve yumurtanın kesilmemesi için çorbayı hızlıca karıştırın. İşte ısırgan otu çorbası tarifi ve malzemeleri...

ISIRGAN OTU ÇORBASI MALZEMELERİ

300 g ısırgan otu

2 su bardağı süt

Bir tutam taze nane

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı haşlanmış ısırgan suyu

4 dis sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

ISIRGAN OTU ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Taze ısırganları ayıklayın, yıkayın ve kaynar suyun içine koyarak haşlayın. Saplarının iyice yumuşamasına özen gösterin. Yumuşadığında süzerek tencereden alın. Bu esnada ısırganın haşlama suyundan 2 bardak suyu, çorba yapımında kullanılmak için ayırın. Çorbayı yapmak için süzdüğünüz ısırgan otlarını tencereye koyun. Ayrılan 2 bardak ısırgan suyu ve 3 bardak daha su ilave ederek blender ile parçalayın. Otlar püre haline geldiğinde ocağın altını açın ve içine mısır unu ister soğuk suda açarak ister tencereye yavaş yavaş dökerek ekleyin. Çırpma teli ile devamlı karıştırın. Sonrasında tuz, süt, nane ve dövülmüş sarımsak ilave edin. Pişmeye yakın ayrı bir tavada tereyağı eritin ve çorbanın üzerine dökün. Afiyet olsun...



