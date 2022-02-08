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İskoçya’da şaşırtan olay! Balo gecesinde öğrencisiyle cinsel ilişki yaşayan beden eğitimi öğretmenine soruşturma açıldı

08.02.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda İskoçya’daki bir okulun otelde düzenlenen balo gecesinde bir öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girerken yakalandığı iddia edilmişti. Olayın ardından öğretmenin ve öğrencinin kimliği gizli tutulurken İskoç basını öğretmenin Melissa Tweedie olduğunu yazdı. Öğrencilerine “Bir dakikalığına da olsa öğretmen ve öğrenci gibi davranmayalım” dediği iddia edilen beden eğitimi öğretmeninin meslekten ihracı isteniyor. Ayrıca mahkeme süreci de devam ediyor.

İskoçya’da şaşırtan olay! Balo gecesinde öğrencisiyle cinsel ilişki yaşayan beden eğitimi öğretmenine soruşturma açıldı

İskoçya’da geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Bir öğretmen ve öğrencinin balo sırasında cinsel ilişkiye girdiği ve diğer öğrenciler tarafından yakalandıkları belirtilmişti. Öğretmenin ismi İskoç basının elde ettiği bilgilere göre açıklandı. Lisede beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan Melissa Tweedie olduğu söylendi. Hatta o gece öğretmenin, öğrencilerine, "Bir dakikalığına da olsa öğretmen ve öğrenci gibi davranmayalım" dediği de öne sürüldü.

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YATAKTA YAKALANDILAR

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Gece boyunca öğrencilerle dans ettiği söylenen öğretmenin bir öğrencisiyle yakınlaştığı söylendi. Diğer öğrencilerin ikiliyi yatakta bulması üzerine şaşırtan olay gün yüzüne çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından İskoçya Genel Öğretim Konseyi öğretmenin meslekten ihracını istedi. Genç öğretmen ise kendisini “Teknik olarak ona henüz dokunmadım” diyerek savundu. Ayrıca olayla ilgili hukuki sürecin de devam ettiği ifade edildi.

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