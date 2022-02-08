İskoçya’da şaşırtan olay! Balo gecesinde öğrencisiyle cinsel ilişki yaşayan beden eğitimi öğretmenine soruşturma açıldı

İskoçya’da geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Bir öğretmen ve öğrencinin balo sırasında cinsel ilişkiye girdiği ve diğer öğrenciler tarafından yakalandıkları belirtilmişti. Öğretmenin ismi İskoç basının elde ettiği bilgilere göre açıklandı. Lisede beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan Melissa Tweedie olduğu söylendi. Hatta o gece öğretmenin, öğrencilerine, "Bir dakikalığına da olsa öğretmen ve öğrenci gibi davranmayalım" dediği de öne sürüldü.

YATAKTA YAKALANDILAR

Gece boyunca öğrencilerle dans ettiği söylenen öğretmenin bir öğrencisiyle yakınlaştığı söylendi. Diğer öğrencilerin ikiliyi yatakta bulması üzerine şaşırtan olay gün yüzüne çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından İskoçya Genel Öğretim Konseyi öğretmenin meslekten ihracını istedi. Genç öğretmen ise kendisini “Teknik olarak ona henüz dokunmadım” diyerek savundu. Ayrıca olayla ilgili hukuki sürecin de devam ettiği ifade edildi.



