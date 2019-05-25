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Islak mendil kapağıyla çoğu annenin hayatını kurtaracak bir şey yaptı!

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EĞLENCE  | 25.05.2019 16:25 | Son Güncelleme

Doğumdan itibaren özellikle çocuğunuz emeklemeye sonra da yürümeye başladığınızda, evin bazı köşeleri onlar için çok tehlikeli olabilir. Bu anne de evdeki prizleri kapatmak için satılan kapaklara para vermek yerine kendi yöntemini uygulayıp, sosyal medyada paylaştı! Bakın herkesi şoke eden o yöntem ne?

Islak mendil kapağıyla çoğu annenin hayatını kurtaracak bir şey yaptı!

Çocuk sahibi olmak tahmin edilenden biraz daha masraflı olabilir. Zaten günde çöpe giden bebek bezini hesaplamaya kalkarsanız çoğu ailenin bu konuda yaşadığı zorlukları tahmin edebilirsiniz.

Tabii bütün masraflar bebek bezine ya da ıslak mendillere gitmiyor bir de evde doğumdan itibaren almanız gereken bazı “güvenlik” önlemleri oluyor. Prizler ve kablolar her biri ayrı potansiyel olarak tehlikeliler. Bunlar için alınabilecek önlemler de yok değil. En popüler olanı zaten bu elektrik saçan delikleri kapatan kapaklar.

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Fakat şimdi göreceğiniz yöntem bu kapaklara para harcamanıza son verebilir. Üstelik tek ihtiyacınız olan şey ise zaten evde bulunan bir ıslak mendilin kapağı.

Bunu ilk kez Brittany Kurtz adındaki bir anne Facebook’taki bir sayfada paylaştı.

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Kurtz, “Islak mendil kapağını dikkatlice çıkarıp priz kapağı olarak kullanabilirsiniz. Üstelik çocukların ilgisini de çekmiyor ve priz orada yokmuş gibi oluyor” dedi.
İşte bu kadar!

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