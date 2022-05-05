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İşlemci modeli öğrenme: İşlemci (CPU) modeli nasıl öğrenilir?

04.05.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşlemci (CPU), bilgisayar ve telefonların beyni olarak bilinir. Bilgisayar ve telefonların performansını yükselten işlemci (CPU), merkezi işlem birimi şeklinde ifade edilir. İşlemci (CPU) özetle, bilgisayarlar ile telefonların çalışmasını sağlayan donanım olarak tanımlanabilir. İşlemci modeli nasıl öğrenilir?

İşlemci modeli öğrenme: İşlemci (CPU) modeli nasıl öğrenilir?

İçindekiler

  • İşlemci Modeli Nasıl Öğrenilir?
  • Telefon İşlemci Modeli Öğrenme
  • İşlemci Hızına Nasıl Bakılır?

Merkezi İşlem Birimi (Central Processing Unit); transistor şeklinde isimlendirilen yarı iletken elektronik malzemeden üretilmiştir. Bilgisayarların önemli donanımlarından işlemci modeli öğrenme, CPU modeli öğrenme işlemi, masaüstünden gerçekleşmektedir. İşlemci (CPU) marka modeli ve türünü öğrenmek için ayrı bir program kullanmaya gerek yoktur. İşlemci (CPU) marka ve modelinin bilinmesi; cihazın güncellenmesi için gereklidir. Bilgisayar ve telefonların hızının görüntülenmesi açısından da işlemci modeli öğrenilmelidir.

İşlemci Modeli Nasıl Öğrenilir?

İşlemci; cep telefonu ve bilgisayarlarda temel işlem birimi tarafından oluşturulan işlemleri yerine getirir. Matematik ve mantık işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlar. Bu işlemlerin verdiği komutların yürütülmesi ve yorumlanmasını sağlayan donanımlar işlemciyi meydana getirir.

PC işlemci modeli öğrenme için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor:

  • İlk olarak “Ayarlar Menüsü” üzerine tıklayınız,
  • Windows tuşu veya Windows+ I kısa yoluyla “Ayarlar Menüsü” içine giriş yapınız,
  • Ayarlar> Sistem> Hakkında aşamalarını takip ediniz,
  • Ekran üzerine gelen menü içerisinden “Cihaz Özellikleri” seçeneğine tıklayınız,
  • “Cihaz Özellikleri” seçeneğinden sonra ekrana bilgisayarın işlemci özelliklerinin gösterildiği bilgiler çıkacak. Bu kısımdan işlemci bilgilerini öğrenebilirsiniz.

PC işlemci modeli öğrenme için diğer bir yöntemin de Görev Yöneticisi olduğunu belirtebiliriz. “Görev Yöneticisi” yöntemiyle işlemci modeli öğrenme:

  • Öncelikle “Görev çubuğu” üzerinden sağ butona tıklayınız.
  • Karşınıza “Görev Yöneticisi” seçeneği çıkacaktır. Bu yöntemin yerine “Ctrl+ Shift+ESC” kısayolunu da deneyebilirsiniz.
  • Ekranda alt menü olarak “Performans” seçeneği çıkacak. “Performans” yazısı ekrana gelmediğinde “Daha Fazla Ayrıntı” butonuna basın.
  • Ayrıntılar kısmında “işlemci” veya “CPU” seçeneklerinden birini seçtiğinizde; bilgisayarın işlemcisiyle ilgili bütün özellikleri öğrenebileceksiniz.

Windows 7 sürümlü bilgisayarlarda işlemci modeli, kontrol panelinden görülmektedir. “Denetim Masası> Sistem ve Güvenlik> Sistem adımlarından hem işlemci modeli hem de işlemcinin hız bilgileri öğrenilebilir.

Telefon İşlemci Modeli Öğrenme

iOS ve Android telefonlar üzerinden işlemci öğrenme, “Ayarlar” kısmından mümkün değildir. Android ve iOS telefonlarda işlemci modeli farklı farklı uygulamalarla öğrenilir. Telefon işlemci modeli öğrenme işlemi için Google Play üzerinden çeşitli uygulamalar indirilebilir.

İşlemci Hızına Nasıl Bakılır?

Bilgisayar işlemci hızını öğrenerek ona göre oyun veya program satın alabilirsiniz. Bilgisayarlarda işlemci hızı programlı ve programsız ölçülebilir.

Bilgisayarda İşlemci Hızı Öğrenme

Bilgisayar üzerinden sistem özellikleri penceresi açıldığında, işlemci özellikleri ekrana gelir. Klavye Windows + Pause kısayolundan sisteme dair bütün özellikler çıkar. Yalnız işlemci üzerinde “overclock” işlemi uygulandığında işlemcinin gerçek hızı görüntülenemez. Dxdiag işlemci hızı öğrenmek için:

  • Klavye Windows+ R kısayolundan “çalıştır” penceresine tıklanmalıdır,
  • “Çalıştır” kutusu üzerine “dxdiag” yazılıp, “Enter” butonuna basılmalıdır,
  • Dxdiang kutusunun açılmasıyla birlikte bilgisayarın gerçek işlemci hızı öğrenilebilir.

Telefonda İşlemci Hızı Öğrenme

Android ve iOS cihazların işlemci hızları; CPU- Z ve Droid Hardware Info gibi uygulamalardan öğrenilir. Uygulamalardan herhangi birini cihaza kurduktan sonra ekrana işlemciye dair tüm bilgiler gelecek.

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