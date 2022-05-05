İşlemci modeli öğrenme: İşlemci (CPU) modeli nasıl öğrenilir?

Merkezi İşlem Birimi (Central Processing Unit); transistor şeklinde isimlendirilen yarı iletken elektronik malzemeden üretilmiştir. Bilgisayarların önemli donanımlarından işlemci modeli öğrenme, CPU modeli öğrenme işlemi, masaüstünden gerçekleşmektedir. İşlemci (CPU) marka modeli ve türünü öğrenmek için ayrı bir program kullanmaya gerek yoktur. İşlemci (CPU) marka ve modelinin bilinmesi; cihazın güncellenmesi için gereklidir. Bilgisayar ve telefonların hızının görüntülenmesi açısından da işlemci modeli öğrenilmelidir.
İşlemci; cep telefonu ve bilgisayarlarda temel işlem birimi tarafından oluşturulan işlemleri yerine getirir. Matematik ve mantık işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlar. Bu işlemlerin verdiği komutların yürütülmesi ve yorumlanmasını sağlayan donanımlar işlemciyi meydana getirir.
PC işlemci modeli öğrenme için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor:
PC işlemci modeli öğrenme için diğer bir yöntemin de Görev Yöneticisi olduğunu belirtebiliriz. “Görev Yöneticisi” yöntemiyle işlemci modeli öğrenme:
Windows 7 sürümlü bilgisayarlarda işlemci modeli, kontrol panelinden görülmektedir. “Denetim Masası> Sistem ve Güvenlik> Sistem adımlarından hem işlemci modeli hem de işlemcinin hız bilgileri öğrenilebilir.
iOS ve Android telefonlar üzerinden işlemci öğrenme, “Ayarlar” kısmından mümkün değildir. Android ve iOS telefonlarda işlemci modeli farklı farklı uygulamalarla öğrenilir. Telefon işlemci modeli öğrenme işlemi için Google Play üzerinden çeşitli uygulamalar indirilebilir.
Bilgisayar işlemci hızını öğrenerek ona göre oyun veya program satın alabilirsiniz. Bilgisayarlarda işlemci hızı programlı ve programsız ölçülebilir.
Bilgisayar üzerinden sistem özellikleri penceresi açıldığında, işlemci özellikleri ekrana gelir. Klavye Windows + Pause kısayolundan sisteme dair bütün özellikler çıkar. Yalnız işlemci üzerinde “overclock” işlemi uygulandığında işlemcinin gerçek hızı görüntülenemez. Dxdiag işlemci hızı öğrenmek için:
Android ve iOS cihazların işlemci hızları; CPU- Z ve Droid Hardware Info gibi uygulamalardan öğrenilir. Uygulamalardan herhangi birini cihaza kurduktan sonra ekrana işlemciye dair tüm bilgiler gelecek.
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