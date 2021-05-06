İşlemediği bir suç yüzünden 14 yaşında idam edilen George Stinney’in hikayesi sizi derinden sarsacak

George Junius Stinney Jr. ölüm cezasına çarptırılan en genç Amerikalı olarak tarihe geçti. Henüz 14 yaşındayken elektrikli sandalyeyle idam edilen Stinney’nin ise suçsuz olduğu daha sonra yapılan araştırmalarla ortaya çıktı.

George Stinney, 21 Ekim 1929 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Carolina eyaletinde doğdu. Hayatı boyunca siyahilerin ve beyazların bir demiryolu ile ayrıldığı Alcolu kasabasında yaşadı. Stinney, 7 yaşındaki Mary Amma Thaes ve 11 yaşındaki Betty June Binniceker’ı öldürtmekle suçlandı.

24 Mart 1944 yılında iki çocuğun cansız bedenleri Alcolu şehrinde bulundu. Mahkeme tutanaklarına göre, 11 yaşındaki Betty June Binnicker ve 7 yaşındaki Mary Emma Thames, Alcolu kasabasının siyahların yaşadığı bölgesinde bisikletle dolaşıp çiçek arıyorlardı. Çiçek aramak için evlerinden uzaklaşan kızlar kayboldu. Arama çalışmaları başlatılan kızların cesedi bulunduktan sonra ise hemen otopsi yapıldı. Ölüm nedenleri kafa travması olarak gösterildi. Clarendon ilçesi polisi, bir görgü tanığının Binnicker ve Thames’i en son George Stinney ile konuştuklarını gördüğünü söylemesi üzerine ailenin evine gitti.