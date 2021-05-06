İşlemediği bir suç yüzünden 14 yaşında idam edilen George Stinney’in hikayesi sizi derinden sarsacak

George Junius Stinney Jr. ölüm cezasına çarptırılan en genç Amerikalı olarak tarihe geçti. Henüz 14 yaşındayken elektrikli sandalyeyle idam edilen Stinney’nin ise suçsuz olduğu daha sonra yapılan araştırmalarla ortaya çıktı.
George Stinney, 21 Ekim 1929 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Carolina eyaletinde doğdu. Hayatı boyunca siyahilerin ve beyazların bir demiryolu ile ayrıldığı Alcolu kasabasında yaşadı. Stinney, 7 yaşındaki Mary Amma Thaes ve 11 yaşındaki Betty June Binniceker’ı öldürtmekle suçlandı.
24 Mart 1944 yılında iki çocuğun cansız bedenleri Alcolu şehrinde bulundu. Mahkeme tutanaklarına göre, 11 yaşındaki Betty June Binnicker ve 7 yaşındaki Mary Emma Thames, Alcolu kasabasının siyahların yaşadığı bölgesinde bisikletle dolaşıp çiçek arıyorlardı. Çiçek aramak için evlerinden uzaklaşan kızlar kayboldu. Arama çalışmaları başlatılan kızların cesedi bulunduktan sonra ise hemen otopsi yapıldı. Ölüm nedenleri kafa travması olarak gösterildi. Clarendon ilçesi polisi, bir görgü tanığının Binnicker ve Thames’i en son George Stinney ile konuştuklarını gördüğünü söylemesi üzerine ailenin evine gitti.
Polisler George Stinney ve ağabeyi Johnny’i kızları öldürme şüphesiyle tutukladı. Johnny polis tarafından serbest bırakılınca George Stinney tek başına suçlandı. O dönemde yer alan ifadelere göre George Stinney suçunu itiraf etti ve cinayet silahının yerini söyledi. Ancak sonraki yıllarda bu bilgilerin yalan olduğu ortaya çıktı.
George Stinney’in mahkemesi yalnızca 2 saat sürdü ve jüri somut deliller olmaksızın onu cinayetten suçlu bulup idama mahkum etti. 16 Haziran 1944’te ise George Stinney Jr. Kolombiya’daki Güney Carolina Eyalet Hapishanesi’nin infaz odasına girdi. İdam sandalyesi yetişkinler için tasarlandığından Stinney’in boyunu uzatmak için ayağının altına İncil yerleştirildi. Yüzüne takılan maskede o yaştaki bir çocuk için oldukça büyüktü. Yetkililer Stinney’in vücuduna 2 bin 400 volt elektrik verdiklerinde, yüzündeki maske kayıp düştü. İnfazı izleyenler ise gördükleri karşısında fenalaştı. George Stinney 8 dakika içerisinde vücuduna 2 kez elektrik verilerek idam edildi. Güney Carolina’da gömüldü.
Stinney’in ölümünden yıllar sonra 2004 yılında, Alcolu’da yetişen yerel bir tarihçi George Frierson konuyla alakalı bir makale yayınladı. Bu makaleden sonra dava yeninden araştırılmaya başlandı. Böylece Stinney’in ailesine ulaştı ve yeniden bir dava süreci başladı. Ailesi Stinney’in suçsuz olduğunu kanıtlamak istiyordu. 1 yıllık değerlendirmenin ardından, 17 Aralık 2014’te yargıç Carmen T. Mullen, Stinney’in birinci derece cinayet mahkumiyetini bozdu.
George Stinney’in hikayesi birçok filme ve kitaba da ilham kaynağı oldu. Stephen King, 1996 yılında “Yeşil Yol” adlı kitabı yazarken bu hikayeden ilham aldı. Yapılan bu adaletsizlik yıllarca konuşuldu.
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