İşlenmiş gıdalarda kanser tehlikesi! Yeni risk: %41 daha yüksek!

Son yapılan bir araştırma, aşırı işlenmiş gıdaların sadece obezite ve kalp hastalıklarına değil, aynı zamanda akciğer kanseri riskine de yol açabileceğini ortaya koydu. yayımlanan çalışmada, 100 binden fazla kişinin diyet alışkanlıklarını inceleyerek çarpıcı sonuçlar sundu.

Sedef Karatay

Yeni bir bilimsel çalışma, aşırı işlenmiş gıdaların obezite, diyabet ve kalp hastalıklarının yanı sıra akciğer kanseri riskini de artırabileceğini gösterdi.

Yayımlanan araştırmada, ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması’ndan 100 binden fazla kişinin verileri analiz edildi.

YÜZDE 41 DAHA YÜKSEK RİSK

Araştırmacılar, diyet alışkanlıklarını tıbbi kayıtlarla karşılaştırarak çarpıcı bir sonuç elde etti: En fazla ultra işlenmiş gıda tüketenlerde akciğer kanseri riski, en az tüketenlere göre %41 daha yüksek. Katılımcılar günde ortalama üç porsiyon ultra işlenmiş gıda tüketirken, gazlı içecekler ve işlenmiş etler en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

TOKSİNLER VE AMBALAJ TEHLİKESİ

Uzmanlar, endüstriyel işlemlerin gıdaların doğal yapısını bozarak besin emilimini olumsuz etkilediğini ve yüksek ısıda pişirme sırasında toksik maddeler oluştuğunu belirtiyor. Ayrıca, gıda ambalajlarından sızan kimyasalların da sağlık için ciddi bir tehdit oluşturabileceği vurgulanıyor.

Bu bulgular, aşırı işlenmiş gıdalardan uzak durmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

