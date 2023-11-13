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İsmail Balaban sinirlenip güreşten çekildi! Seyirciye kızdı, muhabirin yakasına yapıştı

13.11.2023 07:22 | Son Güncelleme:
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Survivor ile oldukça popüler olan ve İlayda Şeker ile evlenerek sık sık gündeme gelen İsmail Balaban, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerin finalinde, Mustafa Batu ile güreşirken sinirlenip güreşten çekildi. Seyirci ile tartışan Balaban'dan şoke eden hareket...

Survivor'da nişan attıktan sonrasında yarışmadan tanıştığı İlayda Şeker ile evlenen İsmail Balaban geçtiğimiz aylarda bir seyirci ile kavga etmesiyle gündeme gelmişti. Balaban yine bir tartışmaya karıştı.

Fethiye Belediyesi tarafından Karaçulha Mahallesi'ndeki Kovanlık mevkisinde "Ramazan Çatal" anısına, bu yıl ilki gerçekleştirilen yağlı güreşler yoğun ilgi gördü.

Kıran kırana geçen güreşlerin finalinde, Mustafa Batu ile Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlarından İsmail Balaban karşılaştı. Nefeslerin kesildiği güreşte rakibine sinirlenen İsmail Balaban, rakibinin elini kaldırarak güreşten çekildi.

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GÖRÜNTÜLERİ SİLDİRDİ

Sahadan ayrılırken kendisine tepki gösteren seyircilere yönelen Balaban, bir süre seyircilerle tartıştı.

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Ardından "Şu telefondakileri siler misiniz?" diyerek tartışmanın görüntülerini çeken muhabir Emrullah Gök'ün yeleğini tutup, görüntüleri silmesini istedi.

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Balaban, takım arkadaşlarının da gelmesiyle görüntüleri sildirdi.

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