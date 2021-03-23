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İsmail Balaban Survivor'dan ayrılıyor mu? Bomba iddia

23.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor gönüllüler takımında yarışan Uğurtan Dora'nın Başpehlivan İsmail Balaban için söylediği "Soytarı" ve "Zenne gibi oynarsın ancak" sözleri Güreş Federasyonu'nu ayağa kaldırdı. İsmail Balaban'ın Survivor'dan ayrılacağı iddia edildi.

İsmail Balaban Survivor'dan ayrılıyor mu? Bomba iddia

Survivor 2021'de başpehlivan İsmail Balaban ile Gönüller Takmı'ndan Uğurtan Dora'nın tartışması gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan tartışmada Uğurtan Dora'nın ünlü sporcuya yönelik kullandığı "Soytarı" ve "Zenne gibi oynarsın ancak" ifadeleri güreş camiasında büyük tepki çekti.

Türkiye Güreş Federasyonu yaptığı açıklamayla bu sözleri kınarken Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise, "Programı bıraksın gelsin, ne kazanıyorsa desteği ben vereceğim" dedi. İsmail Balaban'ın ise Survivor'dan ayrılacağı öne sürüldü.

'BU HAKARETLERİ UYGUN GÖRMÜYORUZ'

Konuyla ilgili olarak Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Survivor 2021'de Ünlüler Takımı'nda mücadele eden Başpehlivan İsmail Balaban önceki gün karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşamış, gönüllüler takımından Uğurtan Dora ünlü sporcu için çirkin ifadeler kullanmıştır. Bu ifadeleri Türkiye Güreş Federasyonu olarak kınıyoruz. İsmail Balaban bu yarışmaya kendi isteği ile gitmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı güreşçimize bu tür hakaretler yapılmasını uygun görmüyoruz. Yaklaşık 670 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar yağlı güreşleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve ata sporumuzdur. Yağlı güreşler, içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyü barındırır. Bu değerler bir güreşçi için her zaman kazanmaktan daha önemlidir. Bu felsefe daha küçük yaşta pehlivanlara verilir. İsmail Balaban'da bu kültürle yetişmiş, ahlaklı bir başpehlivanımızdır. O hakareti yapan kişiyi kınıyor, İsmail Balaban'ın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. (Tv100)

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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