MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in aşk pozuna herkes aynı şeyi yazdı! "Survivor..."

İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in aşk pozuna herkes aynı şeyi yazdı! "Survivor..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.02.2024 10:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ve İlayda Şeker yarışmadan sonra evlenmişti. Mutlu birlikteliklerinden zaman zaman pozlar paylaşan çiftin son pozuna "Survivor sensiz olmuyor" yorumları yağdı.

İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in aşk pozuna herkes aynı şeyi yazdı! "Survivor..."

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, yarışmada tanıştığı İlayda Şeker ile yarışma sonrası aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikteliklerini kısa süre sonra resmiyete döken çift, gösterişli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

İlayda Şeker sık sık eşiyle pozlarını sosyal medyadan paylaşıyor ve beğeni topluyor. Gözlerden uzak bir hayat sürmeye çalışan çift aşk pozlarına bir yenisini ekledi.

sdfs

İsmail Balaban'ı görenler paylaşıma "Survivor da gözler seni arıyor", "Survivor'a gel", "Survivor sensiz eksik" yorumlarında bulundu.

tyr
İsmail Balaban yarışma sonrasında "Özel hayatımda görüşmem dediğim birisi direkt Dora. Çünkü ona kızgınım. Kullandığı kelimeler, yaptığı hareketler hoş olmayan ve tamamen tahrike yönelikti" demişti.


Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 ameliyat oldu! Hastane odasından paylaştı3 ameliyat oldu! Hastane odasından paylaştı
Ebru Gündeş ile Murat Özdemir düğünü sonrası eski eş patladıEbru Gündeş ile Murat Özdemir düğünü sonrası eski eş patladı
Kızı Duru büyüdü! 'Annesinin kopyası' Kızı Duru büyüdü! 'Annesinin kopyası'
Anahtar Kelimeler:
İsmail Balaban sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Emekliye seyyanen zamda çarpıcı yorum

Emekliye seyyanen zamda çarpıcı yorum

CHP'li Ali Haydar Fırat canlı yayını terk etti

CHP'li Ali Haydar Fırat canlı yayını terk etti

Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...

Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...

Kadıköy'de 1+1 yerine Amerika'da 2 katlı ev... Ayda 2 bin 500 dolar getiri

Kadıköy'de 1+1 yerine Amerika'da 2 katlı ev... Ayda 2 bin 500 dolar getiri

Marmara’da deniz suyu renk değiştirdi, mavi renkli parlamalar ortaya çıktı

Marmara’da deniz suyu renk değiştirdi, mavi renkli parlamalar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.