İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in aşk pozuna herkes aynı şeyi yazdı! "Survivor..."

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, yarışmada tanıştığı İlayda Şeker ile yarışma sonrası aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikteliklerini kısa süre sonra resmiyete döken çift, gösterişli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

İlayda Şeker sık sık eşiyle pozlarını sosyal medyadan paylaşıyor ve beğeni topluyor. Gözlerden uzak bir hayat sürmeye çalışan çift aşk pozlarına bir yenisini ekledi.

İsmail Balaban'ı görenler paylaşıma "Survivor da gözler seni arıyor", "Survivor'a gel", "Survivor sensiz eksik" yorumlarında bulundu.



İsmail Balaban yarışma sonrasında "Özel hayatımda görüşmem dediğim birisi direkt Dora. Çünkü ona kızgınım. Kullandığı kelimeler, yaptığı hareketler hoş olmayan ve tamamen tahrike yönelikti" demişti.







