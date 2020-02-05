İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz minik kardeşlerini paylaştı

Oyuncu kardeşler İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Zaman zaman oyunculuklarıyla da gündeme gelen Şaşmaz kardeşler, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

İŞTE ŞAŞMAZ KARDEŞLER

İsmail Ege Şaşmaz, kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Aytaç Şaşmaz ve kardeşi Yalın Şaşmaz ile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Şaşmaz'ın "Gözler kısık" notunu düştüğü paylaşım takipçilerinden 120 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.

Şaşmaz kardeşlerin en küçüğü Yalın, 2018 yılının mart ayında dünyaya gelmişti.

