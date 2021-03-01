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İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran çiftinden yeni paylaşım

01.03.2021 10:36 | Son Güncelleme:
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İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran çiftinden yeni paylaşım

İsmail Hacıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Merve Çağıran ile birlikte ayna karşısında poz verdi. Çiftin aşklarını gözler önüne serdiği gönderiye beğeni yağdı.

Oyuncu Merve Çağıran, 2016 yılında evlendiği Duygu Kaya Kumarki ile geçtiğimiz aylarda boşanan İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ayrılığın ardından kısa bir süre sonra ikilinin birlikteliği ortaya çıkınca, Hacıoğlu, 'ihanet' iddialarıyla konuşulmuştu.

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AŞIKLARDAN YENİ KARE

Aşklarını geçtiğimiz yıl ağustos ayında ilan eden çiftten Çağıran, sevgilisi ile birlikte verdiği yeni ayna pozunu paylaştı.

Birlikteliklerini gözler önüne sermeye devam eden ikilinin gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran,
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