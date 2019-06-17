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İsmail Küçükkaya yayını sürerken Armağan Çağlayan'dan şaşırtan Fatih Portakal yorumu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.06.2019 10:02 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katıldığı ortak yayını sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan gazeteci Fatih Portakal hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

İsmail Küçükkaya yayını sürerken Armağan Çağlayan'dan şaşırtan Fatih Portakal yorumu

Gazeteci Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katıldığı ortak yayın sürerken, sosyal medya hesabından moderatör İsmail Küçükkaya'ya ilişkin yaptığı yorumla dikkat çekti.

Portakal "İsmail Küçükkaya’nın işini iyi yaptığını, kendi tarzı içinde kalıp taraflara adil şekilde davrandığını düşünenlerdenim. Umarım gelecek seçimlerde liderleri yine bu şekilde bir arada görebiliriz" yorumunda bulundu.

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Tam bu sıralarda Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan da zaman zaman FOX yayınlarında ortak program yapan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal hakkındaki ilginç bir dedikodudan bahsetti.

Çağlayan ikili hakkında şu yorumda bulundu: "Yayına dair ilk gözlem ve dedikodu: Fox tv’deki tartışmadan önceki yayında, Fatih Portakal moderatör olarak yok. Fox TV Ankara temsilcisi ve genel yayın yönetmeni var. Sanıyorum Fatih Portakal demiş ki, "ben kanalın anchormaniyim, kimsenin uvertürü olamam.”

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Çağlayan'ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım Armağan Çağlayan fatih portakal Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
belli belli YERIN DİBİNE SOKTU BİNALİ Ekrem YALANCISINI Ekremin(yalancı) BÜYÜK İSTANBUL KADİM ŞEHRİ. için bir tane elle tutulur icraati yok ...tamamen KOPYA.... AK PARTİ 'nin yaptılari YAPANCAKLARININ TEMİNATIDIR...
Çok komiksin. Akp'liler bile vazgeçti Binali'den. Sayıştay raporu yalan dedi, Ekrem raporu yanında getirmiş. Sonra okumadım diye itiraf etti. Feto ile işim olmadı dedi, videolar arşivdeyken ne cesaret kimse anlamadı. :) Yukarıda Allah var, şimdi kim yalancı?
ekrem imamoğlu gerçekten çok boş konuştu!!! kucaklayacağız, sarılacağız eeee proje istihdam sağlayacağız eeee nasıl ?! cevap yok! binali yıldırım ne dedi şurda şu tesisi yapıcaz bukadar istihdam yapıcaz bu kadar raylı sistemi şuraya yapıcaz vs .... istanbullu aklı selim kararı verecektir sonuçta kucaklamayla karın doymuyor.....!
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