İsmail Küçükkaya yayını sürerken Armağan Çağlayan'dan şaşırtan Fatih Portakal yorumu

Gazeteci Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katıldığı ortak yayın sürerken, sosyal medya hesabından moderatör İsmail Küçükkaya'ya ilişkin yaptığı yorumla dikkat çekti.

Portakal "İsmail Küçükkaya’nın işini iyi yaptığını, kendi tarzı içinde kalıp taraflara adil şekilde davrandığını düşünenlerdenim. Umarım gelecek seçimlerde liderleri yine bu şekilde bir arada görebiliriz" yorumunda bulundu.

Tam bu sıralarda Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan da zaman zaman FOX yayınlarında ortak program yapan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal hakkındaki ilginç bir dedikodudan bahsetti.

Çağlayan ikili hakkında şu yorumda bulundu: "Yayına dair ilk gözlem ve dedikodu: Fox tv’deki tartışmadan önceki yayında, Fatih Portakal moderatör olarak yok. Fox TV Ankara temsilcisi ve genel yayın yönetmeni var. Sanıyorum Fatih Portakal demiş ki, "ben kanalın anchormaniyim, kimsenin uvertürü olamam.”

Çağlayan'ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

