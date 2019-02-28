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İspanya Kralı yakılacak

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İLGİNÇ HABERLER  | 28.02.2019 12:17 | Son Güncelleme

İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayan ARCO çağdaş sanat fuarında sergilenen İspanya Kralı 6. Felipe'nin 4,44 metre uzunluğundaki kukla heykeli, bir yıl içinde yakılması şartıyla 200 bin euroya satılığa çıkarıldı.

İspanya Kralı yakılacak

Siyasi içerikli eserleriyle öne çıkan İspanyol sanatçılar Santiago Sierra ve Eugenio Merino'nun yaptığı 4,44 metre uzunluğundaki Kral 6. Felipe'nin kukla heykeli polemik yarattı.

Resmi açılışı, Kral 6. Felipe ile Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra tarafından yarın yapılacak 38. ARCO çağdaş sanat fuarında, ilgileri üzerine çeken İspanya Kralı'nın kukla heykelinin kaldırılmayacağı açıklandı.

Santiago Sierra'nın asistanlarından Luis Navarro, bu eserin provokasyon amaçlı olmadığını ve Kral 6. Felipe'nin imajına saygı gösterildiğini savundu.

Yaklaşık 20 bin avroya mal olan eserin 200 bin euroya satılığa çıkarıldığını söyleyen Navarro, eseri alacak kişinin, Kral 6. Felipe kukla heykelini 1 yıl içinde yakması ve bu sırada sanatçıların görüntü alarak video performans hazırlamasına izin vermesi gerektiğini vurguladı.

Navarro, eserle çok sayıda kişinin ilgilendiğini ancak henüz şartları kabul eden birinin olmadığını belirtti.

İtalya'nın Milano kentindeki Ida Pisani sanat galerisinin ARCO'daki standında sergilenen Kral 6. Felipe kukla heykeli, fuar ziyaretçilerinin de ilgi odağı oldu. ARCO'ya gelen bazı Katalanlar ve monarşi karşıtları Kral 6. Felipe'nin kukla heykelini memnuniyetle karşıladıklarını söylerken, İspanyol milliyetçileri ise eleştirdi.

ARCO'da İspanya Kralı 6. Felipe'yi hedef alan başka sanat eserlerinin de olduğu dikkati çekti.

Bu arada Kral 6. Felipe kukla heykelini yapan Santiago Sierra ve Eugenio Merino, geçen yıllarda da eserleriyle tartışmalara imza atmıştı.

Sanatçı Santiago Sierra, geçen yılki ARCO'da "siyasi tutuklular" adı altında Katalonya'da bağımsızlık yanlısı yasa dışı girişimlerinden dolayı tutuklu olan Katalan siyasetçilerin fotoğraflarını sergileyerek tartışma yaratmıştı. Eugenio Merino da 2012 yılındaki ARCO'da "Dondurucuda Franco" adlı eseriyle diktatör General Francisco Franco'nun kukla heykelini bir derin dondurucunun içine koymuştu.

Diğer yandan ARCO'nun bu yılki en pahalı eseri, ünlü Katalan ressam Joan Miro'ya ait 1963 yapımı "Personnage et oiseau" adlı tablo oldu. Eser 4 milyon avroya satılığa çıkarıldı.

Madrid'deki çağdaş sanat fuarına bu yıl konuk ülke olarak Peru katılırken, Latin Amerika ülkesinden 15 sanat galerisinden 24 sanatçının eserleri sergileniyor.

Türkiye, 2013 yılında ARCO'ya konuk ülke olarak katılmıştı.

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