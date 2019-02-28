İspanya Kralı yakılacak

Siyasi içerikli eserleriyle öne çıkan İspanyol sanatçılar Santiago Sierra ve Eugenio Merino'nun yaptığı 4,44 metre uzunluğundaki Kral 6. Felipe'nin kukla heykeli polemik yarattı.

Resmi açılışı, Kral 6. Felipe ile Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra tarafından yarın yapılacak 38. ARCO çağdaş sanat fuarında, ilgileri üzerine çeken İspanya Kralı'nın kukla heykelinin kaldırılmayacağı açıklandı.

Santiago Sierra'nın asistanlarından Luis Navarro, bu eserin provokasyon amaçlı olmadığını ve Kral 6. Felipe'nin imajına saygı gösterildiğini savundu.

Yaklaşık 20 bin avroya mal olan eserin 200 bin euroya satılığa çıkarıldığını söyleyen Navarro, eseri alacak kişinin, Kral 6. Felipe kukla heykelini 1 yıl içinde yakması ve bu sırada sanatçıların görüntü alarak video performans hazırlamasına izin vermesi gerektiğini vurguladı.

Navarro, eserle çok sayıda kişinin ilgilendiğini ancak henüz şartları kabul eden birinin olmadığını belirtti.

İtalya'nın Milano kentindeki Ida Pisani sanat galerisinin ARCO'daki standında sergilenen Kral 6. Felipe kukla heykeli, fuar ziyaretçilerinin de ilgi odağı oldu. ARCO'ya gelen bazı Katalanlar ve monarşi karşıtları Kral 6. Felipe'nin kukla heykelini memnuniyetle karşıladıklarını söylerken, İspanyol milliyetçileri ise eleştirdi.