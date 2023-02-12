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İspanyollar duyurdu! Futbolun efsaneleri Türkiye için sahaya çıkıyor

12.02.2023 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası birçok vatandaşımız hayatını kaybederken, afetzedeler için destek kampanyaları başladı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Depremzedeler için başkent Madrid'de yardım maçı düzenlenmesi planlanıyor. İşte detaylar...

İspanyollar duyurdu! Futbolun efsaneleri Türkiye için sahaya çıkıyor

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde yıkımlara neden olan afet sonrası tüm dünyadan yardımlar gelmeye devam ediyor. Futbol dünyasında da birçok ekip yaraları sarmak için çaba gösterirken, İspanyol basınından da bu yönde bir adım geldi.

YARDIM MAÇI PLANLANIYOR

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İspanyol basınına göre; Türkiye'ye destek için İspanya'da yardım maçı düzenlenmesi planlanıyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek müsabaka için Real Madrid'in stadı ve Atletico Madrid'in stadının uygunluğu araştırılıyor.

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YILDIZLAR SAHAYA

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Hem Real Madrid'de hem de Türkiye'de forma giymiş isimler olan Guti Hernandez ve Roberto Carlos yardım maçında yer almak istiyor.

REAL MADRID, ATLETICO MADRID...

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Konuyla ilgili olarak Real Madrid, Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Getafe ile konuşulacak. Maçın geliri depremzedeler için gönderilecek.

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