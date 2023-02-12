İspanyollar duyurdu! Futbolun efsaneleri Türkiye için sahaya çıkıyor

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde yıkımlara neden olan afet sonrası tüm dünyadan yardımlar gelmeye devam ediyor. Futbol dünyasında da birçok ekip yaraları sarmak için çaba gösterirken, İspanyol basınından da bu yönde bir adım geldi.

YARDIM MAÇI PLANLANIYOR

İspanyol basınına göre; Türkiye'ye destek için İspanya'da yardım maçı düzenlenmesi planlanıyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek müsabaka için Real Madrid'in stadı ve Atletico Madrid'in stadının uygunluğu araştırılıyor.

YILDIZLAR SAHAYA

Hem Real Madrid'de hem de Türkiye'de forma giymiş isimler olan Guti Hernandez ve Roberto Carlos yardım maçında yer almak istiyor.

REAL MADRID, ATLETICO MADRID...

Konuyla ilgili olarak Real Madrid, Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Getafe ile konuşulacak. Maçın geliri depremzedeler için gönderilecek.

