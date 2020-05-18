İsrail’deki Nahal Alexander nehri kırmızıya büründü

İsrail'de Batı Şeria'daki Samaria dağ kuşağının batı tarafından Akdeniz'e akan Nahal Alexander nehrinin kırmızıya bürünmesi bölge halkını endişelendiriyor.

Çevre kirliliği konusunda endişeli olan bölge halkı, ürkütücü görüntüleri yetkililere göstererek yardım bekliyor.

Ürpertici manzaraya Tulkarem ve Schechem bölgelerindeki mezbahaların kan ve diğer atıklarının Schechem Çayı'na atılması neden oluyor.

İsrail'in sayılı tatlı su kaynaklarından birine karışan bu pis su yüzünden tüm bölgeyi bir koku da sarmış durumda.

Koronavirüs yüzünden bölgedeki kontrollerin azaldığını söyleyen yetkililer, kuralları ihlal eden şirketlerin bakanlığa çağrıldığını söyledi.

