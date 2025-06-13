İsrail'in İran'a saldırdığı anları Türk pilot görüntüledi! Füzelere denk geldi, videosu gündem oldu

İsrail sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerini hedef aldı. Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ile birlikte nükleer bilim insanları öldürüldü.

İran medyası, İsrail'in Tahran'daki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucunda 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 329 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Ülke genelinde tam faaliyet durumuna geçilmesine, temel sektörler hariç eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.

TÜRK PİLOTLAR SALDIRI ANINI GÖRÜNTÜLEDİ

Sabaha karşı İsrail'in İran'ı vurduğu anlar, Türk bir pilot tarafından görüntülendi. Ortaya çıkan videoda havadaki füzeler şehrin üzerinde görüldü.