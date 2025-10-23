SPOR

İsrail medyası Galatasaray'ın Bodo Glimt maçında yaptığı koreografiden rahatsız oldu! UEFA'ya şikayet etti...

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Bodo Glimt maçı öncesinde taraftarların yaptığı koreografisi dünya basınında gündem olurken, İsrail basını bu görselden rahatsız oldu.

Burak Kavuncu

Galatasaray taraftarlarının Şampiyonlar Ligi’nde Bodo Glimt maçı öncesinde yaptığı ‘‘Soykırımı durdurun’’ koreografisi tüm dünyada gündem olurken, İsrail basınından konuya dair sert mesajlar geldi.

UEFA CEZA VERECEK Mİ?

İsrail medyası Galatasaray ın Bodo Glimt maçında yaptığı koreografiden rahatsız oldu! UEFA ya şikayet etti... 1

İsrail basınından Israel Hayom gazetesi, Gazze’de yapılan katliama karşı eylemde bulunan Galatasaray’ı skandal bir paylaşımla hedef gösterdi. İsrail basını, Galatasaray taraftarının Filistin’e destek koreografisinden rahatsız oldu. "Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi’nde antisemitik gösteri. 'Soykırımı durdurun' yazılı büyük pankart açtılar. UEFA ceza verecek mi?" başlığıyla haber yaptılar.

TARAFTARDAN FİLİSTİN’E DESTEK

İsrail medyası Galatasaray ın Bodo Glimt maçında yaptığı koreografiden rahatsız oldu! UEFA ya şikayet etti... 2

Şampiyonlar Ligi’nde Bodo Glimt maçı öncesi sarı-kırmızılı tribünler Filistin'e destek koreografisi yapmış ve Filistin için “Soykırımı durdurun” pankartı açmıştı.

