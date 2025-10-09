İsrailli modelin Filistinli çocuklarla ilgili skandal ifadeleri tepki çekti "Eğer büyürlerse..."

ABD’de yaşayan İsrailli oyuncu ve model Sarai Givaty’nin Filistinli çocuklara yönelik skandal açıklamaları tepki çekti. Model, çocukların öldürülmesi gerektiğini savundu.

"BÜYÜYÜP TERÖRİST OLACAKLAR"

Yaptığı açıklamada Givaty, "Dünyada ağlayan her çocuk için üzülmediğimi mi sanıyorsun? Üzülüyorum elbette. Ama aynı zamanda biliyorum ki eğer biz harekete geçmezsek o çocuklar (Gazzeli çocuklar) büyüyüp yarın bir gün terörist olacak" dedi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e de "Siyonizm, sadece ne söylediğinle değil, neyi söylemediğinle de ilgilidir. Dünyadaki imajını zedeleyecek şeyleri dile getirmemekle ilgilidir. Smotrich ve Ben-Gvir'in yaptıkları siyonizme zarar veriyor. Bu aslında siyonizm karşıtlığıdır" ifadelerini kullandı.