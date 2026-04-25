İstanbul’a 1 saat uzaklıktaki köye taşınanlara 500 bin ödeme yapılacaktı! Sonuç hüsran...

Batı Trakya’da yer alan ve Türkiye ile doğrudan komşu olan Sofulu (Soufli), Kumçiftliği (Orestiada) ve Dimetoka (Didymoteicho) bölgelerini kapsayan bu program, özellikle sakin bir yaşam arayanların radarına girdi. Nüfus kaybını durdurmayı ve yerel ekonomiyi hareketlendirmeyi hedefleyen Yunan hükümeti, bölgeye kalıcı olarak taşınanlara kapılarını açıyor.

KİME NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Teşvik paketinin detayları, yerleşim yerinin büyüklüğüne ve aile yapısına göre değişiklik gösteriyor.

Bu köylere yerleşenlere tam 10.000 Euro ödeme yapılacağı düşünülmüştü. Daha büyük kasaba ve merkezlere taşınanlar için destek tutarı 6.000 Euro olarak belirlenmişti. Ailedeki her bir çocuk için mevcut tutara 1.000 Euro ek ödeme eklenmesi düşünülse de gelen başvuru miktarının azlığı nedeniyle değişime gidildi.

Yunanistan hükümeti, Meriç bölgesindeki nüfus kaybını önlemek amacıyla başlattığı 10 bin Euro’luk yerleşim programını, 1.000 kişilik kontenjana sadece 2 başvurunun gelmesiyle yaşanan "fiyasko" sonrası köklü bir revizyondan geçirdi. Geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni düzenlemeyle birlikte, bölgede iş bulma zorunluluğu tamamen kaldırılarak uzaktan çalışanlara (remote) ve yurt dışındaki gurbetçilere kapılar açılırken; bölgedeki üniversitelerden mezun olan gençlerin yerleşik hayata geçmesi de teşvik kapsamına alındı.

Ayrıca, daha önce yerleşim yerine göre (köy/kasaba) değişen ödeme miktarı tüm bölgeler için 10 bin Euro olarak sabitlenerek şartlar esnetildi. Ancak bu radikal değişiklikler, bölgede kontrolsüz bir iç göç tetiklenebileceği endişesi ve devlet memurlarının hala kapsam dışı bırakılması gibi eleştirileri de beraberinde getirdi.

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Süreç, suistimalleri önlemek amacıyla iki aşamalı bir takvimle yönetiliyor. Başvurusu onaylanan adaylar, desteğin ilk kısmını taşınma aşamasında alırken; ikinci taksit, yeni yerleşim yerinde en az 1 yıl ikamet edildiğinin belgelenmesi şartıyla hesaplara yatırılıyor. Nakdi yardımı alabilmek için bölgede ev satın almak veya resmi kira sözleşmesi sunmak temel şart olmaya devam ediyor.

Programa başvurular tamamen dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Adayların online platform üzerinden taşınmak istedikleri bölgeyi seçmeleri ve kalıcı ikamet taahhüdü vermeleri gerekiyor. Hem tek kişilik hanelerin hem de çocuklu ailelerin yararlanabildiği programın temel amacı, sınır hattındaki sosyal yaşamı ve iş imkanlarını kalıcı olarak artırmak. Yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için cazip bir fırsat sunan bu teşvikle ilgili resmi duyurular ve başvuru tarihleri, Yunanistan devlet siteleri ve konsolosluk kanalları üzerinden takip edilebilecek.