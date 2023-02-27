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  4. Bunu kimse beklemiyordu! İstanbul'a çamur yağdı, oto yıkamacılar doldu taştı

Bunu kimse beklemiyordu! İstanbul'a çamur yağdı, oto yıkamacılar doldu taştı

27.02.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un bazı ilçelerinde toz taşınımı etkili oldu. Yağan yağmurla birlikte ise çamur yağışı yaşandı. Araçları çamurla kaplanan sürücüler, oto yıkamacılara akın etti. Araç sahipleri oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Bunu kimse beklemiyordu! İstanbul'a çamur yağdı, oto yıkamacılar doldu taştı

İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, toz taşınımı ile birleşince çamur yağışına neden oldu. Ataşehir'de park halindeki otomobillerinin çamurla kaplandığını görenler şaşkınlık yaşadı. Kimi otomobil sahipleri çamurlu araçlarını kendileri temizlerken, oto yıkamacıları tercih edenler yoğunluk oluşmasına neden oldu.

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Otomobilini yıkayan Nurettin Kara, "Çamur yağmış, aracım felaket durumdaydı, temizledik" diye konuştu. Aracını oto yıkamacıya getiren Ceren Çamkök, "Tesadüfen buraya döndüm. Çamur yağmış, sabah fark ettim. Çok kötü durumdaydı, temizletmek için oto yıkamaya bırakıyorum" dedi.

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Oto yıkamayı tercih eden bir diğer sürücü Burak Ulusoy ise "Sabah işe giderken arabanın her yerinin çamur olduğunu gördüm. Temizletmek için yıkamaya getirdim ama yoğunluk var. Bekleyeceğiz artık" diye konuştu.

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DHA

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