İstanbul 'Aşk Festivali'ne hazırlanıyor

Jade & Co Events Kurucusu ve Kreatif Direktörü Yeşim Yılmaz’ın ev sahipliğinde geçekleşecek festivalde, kozmetikten giyime, tekstilden aksesuara, takıdan mücevhere, antikadan çiçeğe kadar 60’ı aşkın birbirinden seçkin ve özel markaların yeni koleksiyonları ziyaretçilere sunulacak. Ayrıca ziyaretçiler gün boyunca kokteyl, parfüm, bitki tasarımı gibi workshopların yapılacağı etkinlik ve söyleşilere katılabilecek.

Ünlü isimlerin de katılacağı Loveland’te cemiyet hayatının sevilen ismi Siren Ertan ilhamıyla Stil Sahibi Sofralar öncülüğünde ‘Valentine’s Day Table Decoration’ workshopı gerçekleşecek. Markasıyla da Loveland’te stantı bulunacak olan Doğuş Çabakçor, 9 Şubat Pazar günü DJ performansıyla etkinliğe eğlence katacak. Ziyaretçiler alışverişin yanı sıra keyifli aktivitelerle dolu 2 gün geçirecek.





