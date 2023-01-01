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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı? İstanbul Boğazı gemi trafiğine ne zaman açılacak? İstanbullular 2023'ün ilk gününe sisle uyandı!

01.01.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde sisli bir hava hakim. Görüş mesafesinin düşmesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklamada bulunuldu. Konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı? İstanbul Boğazı gemi trafiğine ne zaman açılacak? İşte detaylar...

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı? İstanbul Boğazı gemi trafiğine ne zaman açılacak? İstanbullular 2023'ün ilk gününe sisle uyandı!

İstanbul Boğazı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saat 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı belirtildi. İşte 1 Ocak 2023 Pazar günü İstanbul Boğazı'nda son durum...

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, saat 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı ifade edildi.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşandığı aktarıldı.

Sisli hava sonrası gemi geçişlerinin normale dönmesi bekleniyor.

Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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