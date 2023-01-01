İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı? İstanbul Boğazı gemi trafiğine ne zaman açılacak? İstanbullular 2023'ün ilk gününe sisle uyandı!

İstanbul Boğazı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saat 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı belirtildi. İşte 1 Ocak 2023 Pazar günü İstanbul Boğazı'nda son durum...

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, saat 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı ifade edildi.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşandığı aktarıldı.

Sisli hava sonrası gemi geçişlerinin normale dönmesi bekleniyor.

Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

