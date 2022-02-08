İstanbul Boğazı’nda dehşet! Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Rumeli Kavağı'nda yüzen voleybolcu Belgin Azak'a tekne çarptı. Kopan eli yerine dikilen kız engelli kaldı. Alkollü tekne kaptanına 5 bin TL ceza verildi. Spor kariyeri biten Belgin, 4 yıl sonra 15 bin liralık tazminat davası açtı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'na bağlı Robert Spor Kulübü Derneği'nde forma giyen Belgin Azak (22), 7 Temmuz 2018'de İstanbul Rumeli Kavağı'nda yüzerken kendisine doğru hızla gelen bir tekne gördü.

SADECE 5 BİN TL CEZA

Akşam gazetesinin haberine göre; Genç kız, kendisini korumak için suya daldı. O sırada üzerinden geçen teknenin pervanesi Belgin'in kolunu kaparak bileğinin kopmasına neden oldu. Ağır yaralanan Belgin, uzun süren tedavi sürecinde yaşam savaşını kazandı. Yerine dikilen sağ elinde kalıcı hasar oluşurken, kolunda da derin yara izleri kaldı. Bilirkişi raporunda tekneyi kullanırken alkollü olduğu belirtilen Seyhan Yılmaz, tutuklu yargılandığı davada 'taksirle yaralanmaya neden olma' suçundan 5 bin lira cezaya çarptırıldı. Başka bir suçtan da cezası bulunan zanlıya deniz taşıtı kullanmaktan men cezası da verildi. Genç kız, olayın failine 5 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi tazminat davası açtı.

PLAJ SAHASINDA CİNAYETE TEŞEBBÜS

Belgin Azak, voleybol kariyerini bitiren ve engelli kalmasına neden olan olayı anını şöyle anlattı: "Bilirkişi raporunda tekneyi kullanan kişi, alkollü olduğu ve plaj sahasına yakın yerde sürat yaptığı için asli kusurlu bulundu. Megafonla yapılan 'yüzme bölgesinden uzak dur' uyarılarına rağmen tekneyi doğrudan üzerime sürdü."



