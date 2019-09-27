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İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü: Çamur aktı

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HABER  | 27.09.2019 17:35 | Son Güncelleme

Üsküdar Sahili'nden İstanbul Boğazı'na akan çamur drone ile görüntülendi.

İstanbul'da dün yaşanan depremin ardından İstanbul Boğazı'nda çekilen çamur görüntüleri merak uyandırdı.

Aşığı yağışların olduğu dönemlerde Beylerbeyi Sahili'nde görülen çamur, bugün boğaz sularını kapladı.

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Havadan çekilen görüntülerde Beylerbeyi Sahili'nde denizin yüzeyini kaplayan tabaka dikkat çekti.

Denize akan çamurun nedeni merak konusu oldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul boğazı çamur deprem

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