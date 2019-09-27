İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü: Çamur aktı

İstanbul'da dün yaşanan depremin ardından İstanbul Boğazı'nda çekilen çamur görüntüleri merak uyandırdı.
Aşığı yağışların olduğu dönemlerde Beylerbeyi Sahili'nde görülen çamur, bugün boğaz sularını kapladı.
Havadan çekilen görüntülerde Beylerbeyi Sahili'nde denizin yüzeyini kaplayan tabaka dikkat çekti.
Denize akan çamurun nedeni merak konusu oldu.
(İHA)
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