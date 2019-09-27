Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Şu saatte olacak, şu günde olacak gibi konuları gündemlerinden çıkartıp ama deprem gerçeğini bilerek yaşamaları daha faydalı" dedi. Özener, "Ne zaman olacağını maalesef bilmiyoruz ama olacağını ve gitgide sona yaklaştığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA SIRASINDA SALONDA DEPREM SİRENİ ÇALDI



Özener, açıklama yaptığı sırada, salonda 'deprem alarmı' sireni çaldı. Özener, "Şu anda da bir deprem oldu, otomatik çözüm makinaları alıyor. Daha sonra uzman sismolog arkadaşlarımız depremi hassas bir şekilde çözümleyecekler." ifadelerini kullandı.

Özener'in açıklamaları:

Depreme maruz kalmış tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Şu anda Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi'nden geçen bölümdeki son 30 yıllık Kandilli gözlemi ile bazı sayılar göstermek istiyorum. 3.5 ve 4 büyüklüğünde tam 253 deprem kaydedildi. Son 30 yıldaki 4 ila 4.5'lik depremlere bakarsak 100 tane depreme maruz kalmış bu alan. Bir sonraki slayta geçtiğimizde ise son 38 yıldaki 4.5'ten büyük depremlerin sadece bu segmentin doğu ve batısında meydana geldiğini görüyoruz.