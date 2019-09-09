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İstanbul'da asker eğlencesinde elinde yanıklar oluşan genç hastaneye kaldırıldı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 09.09.2019 09:34 | Son Güncelleme

Sultangazi’de asker uğurlama eğlencesinde askere gidecek gencin elinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi. Genç, elinde oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da asker eğlencesinde elinde yanıklar oluşan genç hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve ortalığı savaş alanına çeviren olay, Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatani görevini Ordu’da yerine getirecek olan Burhan K. (24) arkadaşlarıyla birlikte asker eğlencesi düzenledi. Müzik ve halaylar eşliğinde yapılan organizasyon sonunda Burhan K. eline bir havaifişeği alarak patlatmak istedi. Kalabalığın arasında bulunan Burhan K. fişeği ateşleyeceği sırada fişek bir anda kendiliğinden patladı. Peş peşe patlayan fişeğin kıvılcımlarından kaçan çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Geceyi aydınlatan fişeklerin patlaması sona erdiğinde Burhan K.’nın elinin kıvılcımlardan yandığı anlaşıldı. Yaşananların ardından sokakta bulunanların hiçbir şey olmamış gibi eğlenceye devam etmesi dikkat çekti. Eğlenceye katılan bir arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıyan olaylar sonrasında genç asker adayı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burhan K., yapılan müdahale sonrasında taburcu edilerek birliğine teslim olmak için asker ocağının yolunu tuttu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
asker eğlencesi sultangazi havaifişek

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