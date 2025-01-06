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  4. İstanbul'da ele geçirildi! Hepsi lüks, hepsi pahalı... Emniyetin önünde 'milyonluk' sergi

İstanbul'da ele geçirildi! Hepsi lüks, hepsi pahalı... Emniyetin önünde 'milyonluk' sergi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.01.2025 12:01
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İstanbul'da kaçak oto yedek parçaları için harekete geçildi. İki ayrı yapılan operasyonda piyasa değeri 110 milyonluk iki lüks araba ve çok sayıda parça ele geçirildi. Yakalanan parçalar emniyetin önünde sergilendi.

İstanbul'da ele geçirildi! Hepsi lüks, hepsi pahalı... Emniyetin önünde 'milyonluk' sergi

İstanbul’da oto yedek parça kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 110 milyon lirayı bulan 2 lüks otomobil ile çeşitli marka ve modelde çok sayıda yedek parçası ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüphelinin yakalandığı operasyonda ele geçirilen ürünler emniyette sergilendi.

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EKİPLER HAREKETE GEÇTİ! BASKINLA ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan otomobil yedek parçalarının Kadıköy ve Beykoz ilçelerinde bulunan depo ve iş yerlerinde saklanarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

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Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, Türkiye’ye çeşitli gümrük kapılarından sokulduğu anlaşılan yüklü miktarda yedek parçanın Beykoz ve Kadıköy ilçelerinde saklandığı adresleri tek tek tespit etti. Belirlenen iş yeri ve depolara 19 Aralık 2024 ve 3 Ocak 2025 tarihlerinde baskın düzenlendi.

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DUDAK UÇUKLATAN PİYASA DEĞERİ

Kaçakçılık polisince düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 110 milyon lirayı bulan çeşitli marka ve modelde 2 lüks otomobil, 51 araç tamponu, 27 araç kaputu, 61 far, 96 stop lambası, 36 çamurluk, 20 amortisör, 78 araç kapısı ve 118 adet muhtelif araç yedek parçası ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ederken, ele geçirilen otomobiller ve yedek parçaları İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul araba emniyet
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