İstanbul'da halı sahadaki ölüm kamerada

Olay Sultangazi ilçesine bağlı Sultançiftliği Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Geçen cumartesi günü saat 20.00 sularında arkadaşları ile halı saha maçına giden ve ayakkabı atölyesi olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Ekrem Karakaya, maçın ortasında fenalaşarak yere yığıldı. Karakaya'ya ilk müdahaleyi birlikte maç yaptığı arkadaşları saha içerisinde yaptı. Karakaya, hemen arkadaşları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Hastaneye ulaşılmasına rağmen, Karakaya'nın yolda hayatını kaybettiği belirlendi.

KALP KRİZİ ANLARI KAMERADA



Ekrem Karakaya'nın kalp krizi geçirdiği anlar halı sahada oynanan maçları kaydetmek için kurulan kameraya yansıdı. Görüntülerde bir süre futbol oynayan Karakaya'nın bir anda fenalaşması ve ardından hemen arkadaşlarının yardıma koşması görülüyor. Karakaya'yı arkadaşlarının daha sonra taşıyarak halı sahadan çıkarması görüntülere yansıyor.

"HASTANEYİ ARADIĞIMIZDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİĞİNİ ÖĞRENDİK"



Arkadaşlarıyla ara ara halı saha maçlarına gittiği öğrenilen Ekrem Karakaya'nın cenazesi zaman zaman müezzinliğini de yaptığı Sultangazi Hülafa-yi Raşidin Camii'nden kaldırılarak Arnavutköy'deki Memba Mezarlığı'na defnedildi. Karakaya'nın cenaze törenine eşi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Halı saha maçı yaptığı arkadaşlarından Rasim Kaya, "Arkadaşımız halı sahada aniden yere yığıldı müdahale edemedik" dedi. Ekrem Karakaya'nın akrabalarından Ergin Kırmaç ise, "Kendisinin halı saha maçında kalp krizi geçirdiğini söylediler. Biz ilk başta inanamadık, yaşı da genç, 3 çocuğu var. Hastaneyi aradığımızda kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini öğrendik. Yolda hayatını kaybetmiş, hastaneye yetiştirememişler ' diye konuştu.