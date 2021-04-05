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İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

05.04.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'da hafif ticari araç, park halindeki motosikletinin yanına gelen kuryeye çarptı. Motosiklet sürücüsü kazada ölürken hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Olay dün saat 19:00 sıralarında Üsküdar Ferah Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir iş yerine evrak getiren motosiklet sürücüsüne, evrakı bıraktıktan sonra motosikletinin yanına geldiği sırada arkasından gelen hafif ticari araç araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde can verirken, ticari araç sürücüsü kaçtı. Kaza sonrası motosiklet kaldırıldıktan sonra cadde belediyeye ait tanker ile tazyikli suyla temizlendi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü ararken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

'PİSİ PİSİNE BİR İNSAN DAHA ÖLMÜŞ OLDU'

Motosikletli kurye Erhan Şahin "Duyduğum kadarıyla motosikletçi bir arkadaşımız kaza yapmış. Arkadan gelen araç arkadaşa çarpıp kaçıyor. Bildiklerimiz bu kadar. Bende diğer motorcu arkadaşlardan duyduğum kadarıyla anlatıyorum. Kazayı görmedim. Motorcu arkadaş az önce öğrendiğim kadarıyla vefat etmiş. Kaçan arkadaşı da yakaladılar diye duyum aldık. Ölen arkadaşı sima olarak tanıyordum. Birkaç defa karşılaştık. Sonuçta kurye işi yapıyoruz. Kurye camiasında olduğumuz görmüşlüğümüz var. Zaten zorlu günlerden geçiyor Türkiye. İnsanlarımız zaten korkarak kuryeci arkadaşlarımızla irtibata geçiyor. Kuryeci arkadaşlar da daha dikkatli olarak temassız teslimat yapıyor. Mücadele veriyoruz. Yasak sebebiyle paket servislerde yoğunluk oluyor. Bu şekilde dikkatsiz insanlara denk gelindiğinde hayatlar ucuza gidiyor. Pisi pisine bir insan daha ölmüş oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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