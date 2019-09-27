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İstanbul'da korkutan görüntü

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 27.09.2019 14:57 | Son Güncelleme

Üsküdar sahilinden İstanbul Boğazı'na akan çamur drone ile görüntülendi.

İstanbul'da dün yaşanan depremin ardından İstanbul Boğazı'nda çekilen çamur görüntüleri merak uyandırdı. Aşığı yağışların olduğu dönemlerde Beylerbeyi sahilinde görülen çamur, bugün boğaz sularını kapladı. Havadan çekilen görüntülerde Beylerbeyi sahilinde denizin yüzeyini kaplayan tabaka dikkat çekti. Denize akan çamurun nedeni merak konusu oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar drone istanbul boğazı çamur

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