İstanbul'da meydana gelen deprem sosyal medyada gündem oldu!

Bu sabah 11.00 saatlerinde İstanbullular depremi hissetti. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan deprem, 4.6 şiddetindeydi. Özellikle son dönemde çok daha fazla konuşulan ve beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle,pek çok kişi panik yaşadı. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İşte bugün meydana gelen İstanbul depreminin detayları ve sosyal medyada depremle ilgili yapılan yorumlar...

DEPREMİN ŞİDDETİ 4.6 OLARAK BELİRLENDİ

İstanbul, depremle sarsıldı. Merkez üssü Silivri açıkları olan depremin şiddeti ise 4.6 olarak bildirildi. Yerin 5.36 kilometre derininde oluşan depremin en yakın yerleşim birimi olan Silivri’ye bağlı Muratköy’e uzaklığının 20 kilometre 52 metre olduğu belirlendi. Deprem pek çok çevre ilde ve İstanbul’un birçok ilçesinde hissedildi. Depremi en çok hisseden yer olan Silivri’de ise can ve mal kaybının olmadığı açıklandı.

'İSTANBUL OLARAK DEPREM GERÇEĞİ İLE YÜZLEŞMEMİZ GEREKİYOR'