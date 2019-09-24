İstanbul'da meydana gelen deprem sosyal medyada gündem oldu!

Bu sabah 11.00 saatlerinde İstanbullular depremi hissetti. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan deprem, 4.6 şiddetindeydi. Özellikle son dönemde çok daha fazla konuşulan ve beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle,pek çok kişi panik yaşadı. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İşte bugün meydana gelen İstanbul depreminin detayları ve sosyal medyada depremle ilgili yapılan yorumlar...
DEPREMİN ŞİDDETİ 4.6 OLARAK BELİRLENDİ
İstanbul, depremle sarsıldı. Merkez üssü Silivri açıkları olan depremin şiddeti ise 4.6 olarak bildirildi. Yerin 5.36 kilometre derininde oluşan depremin en yakın yerleşim birimi olan Silivri’ye bağlı Muratköy’e uzaklığının 20 kilometre 52 metre olduğu belirlendi. Deprem pek çok çevre ilde ve İstanbul’un birçok ilçesinde hissedildi. Depremi en çok hisseden yer olan Silivri’de ise can ve mal kaybının olmadığı açıklandı.
'İSTANBUL OLARAK DEPREM GERÇEĞİ İLE YÜZLEŞMEMİZ GEREKİYOR'
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz deprem sonrasın yaptığı ilk açıklamada “Bi şu an Silivri’de Beyciler köyündeyiz. Biz burada hissetmedik ama Silivri merkez ve İstanbul’da hissedilmiş. Silivri açıklarında bilinen malum fayın hareketliliğinden. Büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil denildi. Bütün yetkililerle de görüştüm. Korkulacak bir şey yok. Ama deprem gerçeğiyle de hem Silivri’nin hem İstanbullunun yüzleşmesi gerekiyor. Deprem olduğunda depremi hatırlıyoruz, sonra unutuyoruz. Şu anda Silivri’ye 30 km uzaklıktayım. Şu anda bize ulaşan can, mal kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Bizim İstanbul olarak deprem gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
TEDBİR AMAÇLI OKULLAR BOŞALTILDI
Deprem sonrası tedbir amaçlı İstanbul’un bazı ilçelerinde okullar boşaltıldı ve eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Uzmanlar ise, korkutan deprem sonrası “Öncü müdür değil midir bilemeyiz, ancak gelecek için endişemiz var” açıklamasında bulundu. İstanbulluları korkutan deprem ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte sosyal medyada depremle ilgili yapılan yorumlar...
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