Mynet Trend

İstanbul'da oy kullanan seçmene Adana'da mangal partisi

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.06.2019 14:07 | Son Güncelleme

Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İstanbul'da oy kullanan vatandaşlara verdiği mangal sözünü yerine getirdi.

İstanbul'da oy kullanan seçmene Adana'da mangal partisi

Yenilenen İstanbul seçimleri öncesi İstanbullu seçmene mangal partisi sözü veren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kebapları kendi elleriyle pişirdi ve vatandaşlara ikram etti. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve İstanbul'da oy kullanan seçmenlerin katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Çetin, İstanbul seçiminin tekrarlanması yönünde karar alınmasının ardından İstanbul seçmenine çağrıda bulunduğunu hatırlatıp, "23 Haziran'da Adana'ya gelmeyin. Seçimin ardından gelirseniz size kendi ellerimle kebap yapacağımın sözünü vermiştim. Bugün bunun için buradayız" dedi.

Başkan Soner Çetin konuşmasının ardından Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile birlikte 'Her şey çok güzel olacak' yazılı pankart açtı.

adanaa

(DHA)

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Doktora, 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' demişti! İşte cezası...Doktora, 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' demişti! İşte cezası...
Elazığ'da vahşet! Ağlamasın diye bebeğini halının altına koyduElazığ'da vahşet! Ağlamasın diye bebeğini halının altına koydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana istanbul seçimi mangal partisi

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Karadeniz üzerinden geliyor

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Karadeniz üzerinden geliyor

Yer: İstiklal Caddesi! 50 kişilik kontenjana binlerce başvuru

Yer: İstiklal Caddesi! 50 kişilik kontenjana binlerce başvuru

Durağı gören telefona sarıldı! İnanılmaz görüntü

Durağı gören telefona sarıldı! İnanılmaz görüntü

Emekliler dikkat! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler dikkat! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Makarnacılar Antrikotçular Mangalcılar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 santimlik çekirge şaşırttı!

Gören telefonuna sarıldı! Tam 20 santim

Heyelanlı mahallede yamaçtaki evler askıda kaldı

Heyelanlı mahallede yamaçtaki evler askıda kaldı

Doktora, 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' demişti! İşte cezası...

Doktora, 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' demişti! İşte cezası...

Elazığ'da vahşet! Ağlamasın diye bebeğini halının altına koydu

Elazığ'da vahşet! Ağlamasın diye bebeğini halının altına koydu

Çayeli Belediye Başkanı makam aracı yerine dolmuş kullanıyor

Çayeli Belediye Başkanı makam aracı yerine dolmuş kullanıyor

Kızına fuhuş yaptıran anne tutuklandı

Kızına fuhuş yaptıran anne tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.