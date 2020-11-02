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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 10:59 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı bölgelerde 2 Kasım 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 2 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 2 Kasım sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

2 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

2 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Bağcılar

Bağcılar ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kazım Karabekir mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 2 Kasım 2020 09.51’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 2 Kasım 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Başakşehir

Başakşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Güvercintepe mahallesi, Kayabaşı mahallesi ve Başakşehir mahallesinde 1000 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 2 Kasım 2020 09.54’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 3 Kasım 2020 tarihinde 00.00 civarında bitmesi öngörülüyor. Sitede yer alan bilgide; "Kayaşehir Fsm 1000 Mm İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılacaktır." ifadesi bulunuyor.

  • İlçe: Başakşehir

Başakşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Altınşehir mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 2 Kasım 2020 10.20’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 2 Kasım 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Beyoğlu

Beyoğlu ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yenişehir mahallesi ve Hacı Ahmet mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 2 Kasım 2020 09.29’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 2 Kasım 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Beşiktaş

Beşiktaş ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yıldız mahallesi ve Cihannuma mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 2 Kasım 2020 02.43’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 2 Kasım 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Esenler

Esenler ilçesinde su kesintisinden etkilenen Namık Kemal mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 2 Kasım 2020 10.37’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 2 Kasım 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Güngören

Güngören ilçesinde su kesintisinden etkilenen Güneştepe mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 2 Kasım 2020 09.50’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 2 Kasım 2020 tarihinde 11.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Kadıköy

Kadıköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Hürriyet mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 2 Kasım 2020 09.50’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 2 Kasım 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Şişli

Şişli ilçesinde su kesintisinden etkilenen Eskişehir mahallesi ve Bozkurt mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 2 Kasım 2020 09.29’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 2 Kasım 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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