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İstanbul'da tek teker terörü! Hepsini sosyal medyada paylaşmış

Betül Kurucu Betül Kurucu
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İstanbul Sarıyer'de sırtüstü yatarak tek teker üzerinde motosiklet yolculuğu yapan kişinin ehliyetine el konuldu. 2 yıla kadar hapisle yargılanacak magandaya bir de bin 345 liralık idari para cezası kesildi. İşte mega kentin çeşitli noktalarında araçların arasında 'makas' atarak ilerleyen ve trafiği tehlikeye dönüştüren magandanın görüntüleri.

İstanbul Sarıyer Ayazağa’da bir maganda, motosikletinin üstüne sırtüstü yattıktan sonra tek tekerlek üzerinde giderek terör estirmişti. Magandalıkta adeta çığır açan motosikletli, Maslak ve İstinye gibi trafiğin yoğun olduğu noktalarda da tek tekerlek üzerinde giderek ve araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Parklara da giren motosikletli merdivenleri inip çıktığı o anları da kaydedip sosyal medyadan paylaşmıştı.

EHLİYETİNE EL KONULARAK PARA CEZASI KESİLDİ

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, sürücünün motosikletlinin 34 JK 2629 plakalı olduğunu tespit etti. Buradan yola çıkan ekipler, maganda sürücü Muhammet Emin U.’yu yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen magandaya burada, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesinden bin 2 lira, “motosiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki eller ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymaları zorunludur” maddesinden 235 lira, “Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, bulundurmaması ve kullanmaması” maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda bin 345 lira idari para cezası kesildi.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Ayrıca sürücünün ehliyetine, “sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelik” hükümleri doğrultusunda ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilerek, sürücü belgesine geçici olarak eş konuldu. Şubede işlemleri tamamlanan Muhammet Emin U., “Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesine adli işlem yapılmak üzere Armutlu Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer maganda Motosiklet

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Motorcular trafikte görmezden gelindiklerini söyler şikayet eder.Ama yarısından fazlası trafik canavarı ne kural dinler ne başka bişey.Para cezasıaz olmuş
bundan tam yunus olur. motorsikletin tepesinde kalaşnikof kullanır. yetenek . tam aranılan personel.
götürürler merkeze, .... kerkese noktalı yeri biliyorsunuz.
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