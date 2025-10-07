Mynet Trend

Metro İstanbul duyurdu! İstanbul'da yeni dönem! "Ağırlık sınırı ve ikinci valize ek ücret"

İstanbul metrosuna yeni kural geliyor. Artık 30 kilodan ağır valizler metroya alınmayacak. Her yolcu yalnızca 1 büyük ve 1 kabin boy valiz taşıyabilecek. Fazla valiz için ek ücret uygulanacak. Ücretlendirme, turistik bölgelerde ve havaalanı bağlantılı hatlarda yapılacak. İşte habere dair detaylar...

Çiğdem Sevinç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, şehir içi toplu taşımada artan valizli yolculuklara karşı yeni düzenlemelere gitti. Metroda yolcu güvenliği ve konforunu artırmak amacıyla valiz taşıma kuralları güncellenirken, özellikle havaalanı bağlantılı hatlarda önemli değişiklikler yapıldı.

METRODA 30 KİLODAN AĞIR VALİZ YASAKLANDI

Metro İstanbul’un resmi açıklamasına göre, 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 cm boyutlarını aşan valizlerin metro istasyonlarına ve araçlarına alınması yasaklandı. Ayrıca kamp tipi büyük sırt çantaları da valiz kategorisine dahil edilerek kısıtlama kapsamına alındı.

Bu kararla, özellikle turistlerin yoğun kullandığı hatlarda büyük boy bavullarla yapılan yolculukların sınırlanması hedefleniyor.

VALİZ TAŞIMA SINIRI: 1 BÜYÜK + 1 KABİN BOY

Yeni düzenlemeye göre yolcular, metroya en fazla 1 büyük boy valiz ve 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası ile giriş yapabilecek. Bu uygulama, acil durum tahliyelerini kolaylaştırmak ve araç içi hareket alanını korumak amacıyla hayata geçirildi.

FAZLA VALİZ İÇİN EK ÜCRET ALINACAK

Yeni valiz kuralları kapsamında, birden fazla valiz taşıyan yolculardan ek ücret alınacak. Metro İstanbul, bu uygulamanın “adil ücretlendirme” ve “yolcu kapasitesinin dengelenmesi” amacıyla başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1’den fazla valiz ile giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır.”

VALİZLER KOLTUKLARA KOYULAMAYACAK

Metro İstanbul, valizlerin koltuklara konulmasının da yasak olduğunu belirterek, yolcuları şu sözlerle uyardı:

“Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz.”

YENİ KURALLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Metro İstanbul’un açıklamasında kuralların yürürlük tarihi belirtilmedi ancak uygulamanın yakın zamanda hayata geçirilmesi bekleniyor. Yolcuların cezai işlemle karşılaşmamak için duyuruları takip etmeleri öneriliyor.

Anahtar Kelimeler:
