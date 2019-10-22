İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü!

Olay, Fatih’te Gülhane tramvay durağında meydana geldi. 2 çocuk, yolcu indirmek ve yolcu almak için duran tramvaya asıldı. Tramvayın en arka kısmına asılan çocuklar bir süre tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı.
Çocukların tehlikeli yolcuğunu gören vatandaşların yürekleri ağzına geldi.
Bir vatandaş çocukların olası bir faciaya davetiye çıkaran yolcuğunu cep telefonu ile kaydetti.
(İHA)
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