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İstanbul'daki deprem hava trafiğini de etkiledi

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 26.09.2019 17:15 | Son Güncelleme

İstanbul'daki deprem kente iniş yapacak uçakları da etkiledi. Deprem sonrası bir yolcu uçağı pas geçerken, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan yolcu uçaklarının pilotlarına, Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlilerinin depremden hemen sonra pas geçmeleri uyarısında bulunmalarının kayıtları da ortaya çıktı.

İstanbul'daki deprem hava trafiğini de etkiledi

İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen deprem hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremden kısa bir süre sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi, pilotları deprem olduğu yönünde bilgilendirdi. Saat 14:00’da pilotlar ile kontrolörlerin iletişim frekansında deprem olduğu yönünde anonslar eksik olmadı.

'DEPREM OLDU, PAS GEÇİN'

Pilotlar ile kule görevlileri arasındaki depremden hemen sonra gerçekleşen konuşmaların kayıtları da ortaya çıktı. Kontrölör, pist kontrolü için havalimanına iniş yapacak uçaklardan olan Emirates Havayolları’nın EK119 sefer sayılı Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 777-36N tipi uçağının pilotuna, “deprem oldu, pas geçin" bilgilendirmesi yaptı. Bunun üzerine geniş gövdeli uçak saat 14:02’de pisti pas geçti.

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HAVADAKİ UÇAKLARA 'POZİSYONUNUZU KORUYUN' UYARISI!

Daha sonra kontrolör, Türkçe olarak, “Bir süre beklemeniz olacak, pist kontrolü ne kadar sürecek bilmiyorum herkesin dikkatineö anonsunu yaptı. Pilotlar da kontrolöre bilgi için teşekkür anonsunda bulundu. Kontrolör daha sonra ise İngilizce olarak havadaki uçaklara, “Deprem oldu, pist kontrolü için pist kapalı.Pozisyonunuzu koruyun" anonsu yaptı.Pist kontrolünde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması üzerine pas geçen Emirates Havayolları uçağı da başta olmak üzere kısa bir süre sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’na güvenli iniş yaptı.

Kaynak: DHA

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