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İstanbul'dan Moskova'ya uçmuştu! ABD, Abramoviç'in uçaklarına el koyuyor

06.06.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi üzerine Rus lider Vladimir Putin ile yakınlığıyla bilinen Roman Abramoviç'in uçaklarına el koymak için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) harekete geçti. Chelsea'yi satma kararı alan Abramoviç'in, İstanbul'dan Moskova'ya uçan Gulfstream ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Moskova'ya uçan Boeing tipi ABD menşeli uçaklarının Rusya'ya izinsiz olarak uçtuğu gerekçesi öne sürülerek el koymak için izin alındığı belirtildi.

İstanbul'dan Moskova'ya uçmuştu! ABD, Abramoviç'in uçaklarına el koyuyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın olan Rus oligarklara yönelik yaptırımlarını sürdürüyor. ABD’li bir yetkili, ABD Adalet Bakanlığının, Rus milyarder Roman Abramoviç’in ABD menşeli iki uçağının Rusya’ya izinsiz olarak uçtuğu için el koyma izni çıkardığını bildirdi.

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RUSYA'YA UÇUŞ İÇİN YASAL İZİN YOK

ABD’nin Abramoviç’e ait olduğunu belirttiği Boeing 787 Dreamliner ve Gulfstream G650 ER tipi uçakların yasal izin olmaksızın Rusya’ya yönelik kısıtlamalarının başladığı 24 Şubat’tan sonra Rusya’nın başkenti Moskova’ya uçtuğu ifade edildi.

Gulfstream’in 12 Mart’ta İstanbul’dan Moskova’ya, Boeing’in ise 4 Mart’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinden Moskova’ya uçuş gerçekleştirdiğini aktarıldı.

Savcılar, çıkardıkları el koyma emrinde, söz konusu uçakların Rusya’ya uçuşu için herhangi bir yasal izin başvurusunda bulunulmadığını veya verilmediğini aktardı.

Abramoviç, ABD tarafından kişisel olarak yaptırıma tabi tutulmazken, şu anda yaklaşık 330 bin dolar para cezası ve birçok idari yaptırımla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

ABRAMOVİÇ, AB’YE DAVA AÇMIŞTI

Putin ile yakın bağları olduğunu reddeden Abramoviç, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınmış, geçtiğimiz ay söz konusu yaptırımlar nedeniyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’yi satma kararı almıştı. Abramoviç’in ayrıca, kendisi hakkında yaptırım kararı alarak kara listeye ekleyen AB Konseyi’ni geçtiğimiz ay bizzat AB Mahkemesine dava ettiği ortaya çıkmıştı.

(İHA)

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