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İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı! (Gece saatleri için yağmur uyarısı)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.05.2019 07:42 | Son Güncelleme

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da 9 Mayıs Perşembe (bugün) parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Öte yandan yağışlı havanın gece saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de de etkili olacağı öğrenildi.

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı! (Gece saatleri için yağmur uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Trakya'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkele ve İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, akşam doğusunda 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) zamanla 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı zamanla güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı, zamanla güneybatında 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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