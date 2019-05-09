İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı! (Gece saatleri için yağmur uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Trakya'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkele ve İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, akşam doğusunda 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) zamanla 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı zamanla güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı, zamanla güneybatında 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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