İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı! (Gece saatleri için yağmur uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Trakya'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor İLLERE GÖRE HAVA DURUMU MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkele ve İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı Bunlar da ilginizi çekebilir Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra şimdi de Tansu Çiller! Eski kimlikle artık Gürcistan'a gidilemeyecek!

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı EGE

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu MUĞLA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu HATAY °C, 21°C

Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu SİVAS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı BAYBURT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu VAN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 22°C

Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 22°C

Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık