İstanbul Pendik'te büyük skandal... Burun tıkanıklığı için gitti, gözünden oldu!

Pendik’te yaşayan 56 yaşındaki inşaat ustası Erol Beşbaş iddiaya göre, 25 Kasım 2015 tarihinde burun tıkanıklığı ve nefes almada güçlük çektiği şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Burada burun eti ameliyatı olan Beşbaş’ın operasyon sırasında göz kısmından yanlışlıkla alınan bir doku nedeniyle sağ gözünde görme kaybı meydana geldi. Hasta, doktor H.K. hakkında şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu Raporu’nda, “Medial rectus kasının hasarlandığı, optik sinir bütünlüğünün bozulduğunun görüldüğü dikkate alındığında operasyonu gerçekleştiren doktor H.K'nin yaptığı eylemlerin tıp kurallarına uygun olmadığı ve şüphelinin olayın meydana gelmesinde kusurlu olduğunun anlaşıldığı” belirtildi. Savcılık doktor hakkında, “mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine neden olmak suretiyle taksirle yaralama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

DOKTOR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Doktor H.K. savcılıktaki ifadesinde, olayda kastının ve kusurunun bulunmadığını söyledi. Duruşmada ise “Benim olayda herhangi bir kusurum yoktur, taksirle yaralamayı kabul etmiyorum” diyerek beraatini istedi.