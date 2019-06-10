İstanbul seçimi: 23 Haziran’da kazanan ne kadar büyük bir ekonomiden sorumlu olacak?

Konuyla ilgili BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Çağatay Bircan, ekonominin seçmenler üzerindeki etkisini şu şekilde özetlemişti:

London School of Economics'ten (LSE) araştırma görevlisi ve ekonomist Dr. Orkun Saka ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) baş ekonomistlerinden Çağatay Bircan, "Kredi döngüleri ve ekonomik sonuçları: Politik konumun sonuçları" adlı makalelerinde Türkiye'de seçmenlerin özellikle yerel seçimlerde istihdam ve imalat verilerini göz önünde bulundurarak oy kullandığını ortaya koyuyor.

Yapılan kimi akademik araştırmalar, yerel seçimlerde seçmenlerin ekonomik gidişata göre oy kullandığını gösterir nitelikte.

Türkiye ekonomisinin son dönemde yavaşlaması, enflasyon ve işsizlik verilerinin yüksek seyretmesi, ülke çapında 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde ekonominin birincil konu olmasına neden olmuştu.

"Araştırmamızda seçmenlerin Türkiye ekonomisindeki gidişata nasıl cevap verdiğine yönelik olarak iki şey söyleyebiliyoruz. Birincisi yerel istihdamın özellikle de imalat sektörü istihdamının büyük bir önemi var. Seçmenlerin davranışı gayrisafi yurt içi hasıladan (GSYİH) daha çok yerel imalat istihdamına göre değişiyor.

"İkinci olarak seçmenler yerel seçimlerden hemen bir önceki dönemde ne olduğuna dikkat ediyor. Son iki yılda imalat sektöründe görülen istihdam artışından ziyade, yerel seçimlerden önceki bir yıl içinde görülen imalat sektöründeki istihdam artışı, görevdeki belediye başkanının performansıyla çok daha fazla ilişkilendiriliyor."

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde, CHP'nin İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu, AKP'nin adayı Binali Yıldırım'dan 13 bin civarında daha fazla oy alarak yarışı önde bitirmişti.

Böylece 2004 yılındaki yerel seçimlerden beri AKP'nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ilk defa ana muhalefet partisi kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1994 yılında Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesini de saydığımızda bu süre 25 yıla kadar çıkıyor.